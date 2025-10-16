Ribasso sulla Philips 5400, macchina da caffè automatica con montalatte LatteGo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

12 bevande, profili utente e filtro AquaClean: la Philips 5400 Series è in offerta con sconto del 23% su Amazon. Automatizza l’espresso e le bevande al latte.

Amazon

Se cerchi una macchina da caffè automatica completa e facile da gestire, la Philips 5400 Series è protagonista di una promo davvero interessante con sconto del 23%. La trovi su Amazon con link diretto all’offerta, un’occasione ideale per portare in cucina un modello pensato per la famiglia e per chi ama variare tra espresso e bevande al latte.

L’esperienza d’uso è immediata: l’interfaccia è chiara e l’impostazione delle ricette risulta semplice, così come la gestione della macinatura per ottenere l’intensità preferita. Pulizia e manutenzione sono rapide grazie ai componenti che si smontano con facilità e al ciclo automatico che mantiene gli ugelli in ordine a ogni accensione e spegnimento.

Apprezzabile anche la solidità costruttiva e la cura dei dettagli: il gruppo erogatore si estrae e si lava sotto l’acqua, mentre il sistema per il latte è pratico e intuitivo. La possibilità di personalizzare le bevande e salvare più profili aiuta ciascun membro della famiglia a ritrovare la propria ricetta con un solo tocco, senza dover reimpostare ogni volta lunghezza, intensità o schiuma. In breve, una soluzione versatile che coniuga comodità quotidiana e risultati costanti in tazza.

Philips 5400 Series

Inoltre, su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Philips 5400 Series: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento è disponibile a 502,98€ con sconto del 23%, un taglio che ti permette di risparmiare circa 150 euro rispetto al prezzo di listino. Un’occasione di valore per una superautomatica completa, adatta tanto all’espresso deciso quanto alle bevande con latte, con gestione intuitiva e profili utente. Se vuoi approfittarne, ecco il link diretto.

Philips 5400 Series

Philips 5400 Series: le caratteristiche tecniche

La Philips 5400 Series offre 12 bevande a portata di tocco, dall’espresso al cappuccino. Il sistema LatteGo prepara una crema di latte morbida e setosa ed è composto da sole due parti, senza tubi: questo si traduce in pulizia rapidissima e componenti lavabili in lavastoviglie.

Il display TFT con interfaccia one touch rende immediata la scelta della bevanda e la regolazione di intensità e quantità, mentre la funzione ExtraShot aggiunge corpo senza aumentare l’amaro.

Per le preferenze di casa, puoi memorizzare fino a 4 profili utente con le ricette preferite. In dotazione c’è il filtro anticalcare AquaClean che consente fino a 5000 tazze senza decalcificare, riducendo al minimo la manutenzione. Il gruppo erogatore si estrae e si sciacqua in pochi secondi, e la macchina esegue automaticamente il risciacquo degli ugelli all’avvio e allo spegnimento.

Nella scheda tecnica spiccano il modello EP5441/50, il colore Nero, lo spegnimento automatico e il filtro acqua tra le caratteristiche speciali. Le dimensioni sono 30,2 x 47,5 x 49,71 cm con peso di 8 kg, un formato pensato per l’uso domestico che coniuga stabilità, capienza e facilità d’uso quotidiana.

Philips 5400 Series