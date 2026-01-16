Libero
Ribasso incredibile sul laptop Windows da 16’’: risparmi quasi 1000€

Notebook FUNYET 16'' con 16 GB RAM, SSD 1 TB e Windows 11 Pro in sconto al 71% su Amazon. Schermo FHD e tastiera retroilluminata.

Ribasso incredibile sul laptop Windows da 16’’: risparmi quasi 1000€ Amazon

Occasione importante su FUNYET Laptop da 16 pollici, oggi proposto con uno sconto del 71% su Amazon. Chi cerca un portatile dal profilo completo troverà qui uno schermo ampio FHD, un’ampia dotazione di memoria e la comodità della tastiera retroilluminata, il tutto con Windows 11 Pro preinstallato. Per scoprire l’offerta accedi al link diretto e approfitta del ribasso finché è disponibile.

Il design con cornici sottili e peso di circa 1,6 kg ne facilita il trasporto, mentre la batteria ad alta capacità garantisce un’autonomia prolungata. Il sistema è pensato per un utilizzo scorrevole, con avvii rapidi e multitasking senza intoppi.

FUNYET Laptop da 16 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il FUNYET Laptop da 16 pollici è proposto a 399,99€ grazie a uno sconto del 71%. In termini pratici significa un risparmio di circa 980 euro rispetto al prezzo di listino stimato. Per attivare la promo basta visitare il link diretto all’offerta.

L’occasione è particolarmente interessante per chi desidera un 16" FHD con ampia capacità di archiviazione e sistema operativo professionale già pronto all’uso. Se l’offerta ti convince, ti consigliamo di agire in fretta.

FUNYET Laptop da 16 pollici: le caratteristiche tecniche

Cuore del sistema è il processore Intel Celeron N150 (12ª gen) fino a 3,6 GHz, pensato per gestire il multitasking in modo fluido. La dotazione di memoria prevede 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 1 TB (M.2 2280, protocollo SATA), una combinazione che velocizza avvio e caricamento di file e applicazioni. La grafica è integrata e il sistema operativo è Windows 11 Pro.

Il pannello IPS FHD 1920 × 1200 da 16 pollici offre immagini nitide, con lunetta ultrasottile e peso di circa 1,6 kg. La batteria da 6000 mAh è progettata per garantire un’autonomia prolungata e funzionamento silenzioso; la tastiera retroilluminata (attivabile con FN+F9) e il tastierino numerico migliorano l’uso in ambienti poco illuminati.

Completano la scheda: Wi‑Fi 5 e Bluetooth 5.0, audio stereo con doppi altoparlanti, porte USB 3.0 ×2 e USB 2.0 ×1, Mini HDMI e jack audio da 3,5 mm. Dimensioni pari a 357 × 230 × 20,5 mm, colore grigio.

FUNYET Laptop da 16 pollici

FUNYET Laptop da 16 pollici

399,99 €1.399,99 € -1.000,00 € (71%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

