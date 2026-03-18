Ribasso imperdibile sul robot domestico Roborock: costa meno di 150€

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Robot aspirapolvere e lavapavimenti con 10.000 Pa, LiDAR e app: oggi Roborock Q7 M5 è al centro di una promo con forte sconto.

Amazon

Occasione interessante per chi cerca un alleato concreto nelle pulizie quotidiane: su Amazon il Roborock Q7 M5 è in promozione con uno sconto del 38%. Parliamo di un robot che unisce praticità e risultati convincenti, con una navigazione precisa e un’aspirazione capace di raccogliere anche lo sporco più fine. L’app dedicata è completa e consente di personalizzare la routine in base alle stanze, mentre la gestione dei tappeti e delle aree da evitare aiuta a rendere il passaggio più efficiente. Per dettagli e disponibilità consulta il link diretto all’offerta.

Il profilo del prodotto è ideale per appartamenti e case con animali grazie alle funzioni pensate per ridurre i grovigli di peli e alla buona silenziosità. In fase di lavaggio utilizza un panno tradizionale, quindi è consigliabile programmare più passaggi per ottenere il meglio sulle macchie. Nel complesso, un dispositivo equilibrato che punta su semplicità d’uso e costanza nelle prestazioni.

Roborock Q7 M5

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Roborock Q7 M5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Roborock Q7 M5 è proposto a 149,99€ con sconto del 38%. Considerando il ribasso, il risparmio è di circa 92 euro rispetto al prezzo di listino. Un prezzo molto competitivo per un robot che unisce aspirazione potente e gestione smart della casa.

Non risultano indicazioni su rate, coupon attivabili o condizioni di reso e spedizione specifiche: verifica sempre i dettagli aggiornati direttamente sulla pagina prodotto tramite il link all’offerta.

Roborock Q7 M5

Roborock Q7 M5: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Roborock Q7 M5 è l’aspirazione HyperForce da 10.000 Pa, pensata per rimuovere polvere, briciole e peli di animali su pavimenti duri e tappeti. Il doppio sistema anti-groviglio (spazzola principale JawScrapers Comb e spazzola laterale dedicata) aiuta a limitare gli intrecci, mentre la funzione Auto Boost sui tappeti incrementa la potenza quando serve. Il modulo di lavaggio offre tre livelli di acqua regolabili e consente di aspirare e lavare contemporaneamente.

La navigazione LiDAR con mappatura 3D garantisce percorsi ordinati e veloci; dall’app Roborock puoi impostare orari, potenza, zone vietate e pulizie per stanza, oltre a personalizzare la mappa con oggetti e superfici. Il serbatoio polvere da 400 ml e quello dell’acqua da 270 ml coprono ampie metrature; l’autonomia arriva fino a 150 minuti e fino a 210㎡ in sola modalità lavaggio. In più, in lavaggio il funzionamento è ultra-silenzioso (60 dB), ideale per non disturbare la routine domestica.

Note pratiche: il panno per il lavaggio è di tipo tradizionale (non vibrante e non sollevabile), quindi per le macchie più ostinate conviene pianificare passaggi multipli. È compatibile con Amazon Echo, Google Home e smartphone, così da integrarsi facilmente nell’ecosistema smart di casa.

Roborock Q7 M5