Ribasso del 23% per Philips Sonicare 6100, lo spazzolino sonico con funzioni smart

Ribasso del 23% per Philips Sonicare 6100, lo spazzolino sonico con funzioni smart Amazon

Un’igiene orale accurata non dipende solo dal dentifricio, ma anche dallo strumento che usi ogni giorno. Il Philips Sonicare 6100 è pensato per offrire una pulizia profonda e delicata, grazie a sensore di pressione, due modalità e timer intelligente. Con l’attuale ribasso del 23%, diventa un’occasione interessante per migliorare la tua routine quotidiana con tecnologia e comfort extra.

Il Philips Sonicare 6100 è un vero best buy, soprattutto se cerchi uno spazzolino sonico affidabile e completo. Progettato per una pulizia delicata ma efficace, rimuove fino a 10 volte più placca nelle aree difficili, grazie alla tecnologia Sonicare di nuova generazione con 62.000 movimenti/min.

Offre 2 modalità di spazzolamento (Sensitive e Clean) e 3 livelli di intensità per personalizzare l’igiene orale, con extra utili come sensore di pressione, EasyStart e SmarTimer. Oggi è in promo a 79,99€ con sconto del 23%. Qui il link diretto all’offerta.

Philips Sonicare 6100: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Philips Sonicare 6100 è disponibile su Amazon a 79,99€ con sconto del 23%. Un prezzo interessante per uno spazzolino con dotazione completa e tecnologia Sonicare aggiornata. Nella confezione trovi 1 spazzolino elettrico sonico 6100, 1 testina S2 Sensitive, 1 caricatore e 1 custodia da viaggio (alimentatore non incluso).

A tutela dell’acquisto, sono previste una garanzia di 2 anni e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Per approfittare della promo e vedere disponibilità e condizioni aggiornate, consulta il link prodotto.

Philips Sonicare 6100: le caratteristiche tecniche

Questo modello punta su una pulizia profonda e gentile. La nuova testina S2 Sensitive è studiata per denti e gengive sensibili, mentre il sensore di pressione lampeggia in viola e riduce le vibrazioni se spingi troppo, proteggendo il cavo orale.

Con 2 modalità (Sensitive per delicatezza e Clean per rimozione placca) e 3 livelli di intensità, personalizzi ogni sessione. La tecnologia sonica da 62.000 movimenti/min assicura una pulizia uniforme, supportata dalle funzioni EasyStart (avvio graduale per abituarti alla potenza) e SmarTimer per guidarti nel tempo di spazzolamento.

L’autonomia è pensata per semplificare la routine: con una sola ricarica puoi usarlo regolarmente fino a tre settimane. Il dispositivo è il modello HX7406/02, in colore azzurro, ed è firmato Philips. Un set completo che unisce comfort, efficacia e praticità, ideale per elevare la tua igiene orale quotidiana.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

