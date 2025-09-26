Ribasso del 23% per Philips Sonicare 6100, lo spazzolino sonico con funzioni smart

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Un’igiene orale accurata non dipende solo dal dentifricio, ma anche dallo strumento che usi ogni giorno. Il Philips Sonicare 6100 è pensato per offrire una pulizia profonda e delicata, grazie a sensore di pressione, due modalità e timer intelligente. Con l’attuale ribasso del 23%, diventa un’occasione interessante per migliorare la tua routine quotidiana con tecnologia e comfort extra.

Il Philips Sonicare 6100 è un vero best buy, soprattutto se cerchi uno spazzolino sonico affidabile e completo. Progettato per una pulizia delicata ma efficace, rimuove fino a 10 volte più placca nelle aree difficili, grazie alla tecnologia Sonicare di nuova generazione con 62.000 movimenti/min.

Offre 2 modalità di spazzolamento (Sensitive e Clean) e 3 livelli di intensità per personalizzare l’igiene orale, con extra utili come sensore di pressione, EasyStart e SmarTimer. Oggi è in promo a 79,99€ con sconto del 23%. Qui il link diretto all’offerta.

Philips Sonicare 6100: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Philips Sonicare 6100 è disponibile su Amazon a 79,99€ con sconto del 23%. Un prezzo interessante per uno spazzolino con dotazione completa e tecnologia Sonicare aggiornata. Nella confezione trovi 1 spazzolino elettrico sonico 6100, 1 testina S2 Sensitive, 1 caricatore e 1 custodia da viaggio (alimentatore non incluso).

A tutela dell’acquisto, sono previste una garanzia di 2 anni e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Per approfittare della promo e vedere disponibilità e condizioni aggiornate, consulta il link prodotto.

Philips Sonicare 6100: le caratteristiche tecniche

Questo modello punta su una pulizia profonda e gentile. La nuova testina S2 Sensitive è studiata per denti e gengive sensibili, mentre il sensore di pressione lampeggia in viola e riduce le vibrazioni se spingi troppo, proteggendo il cavo orale.

Con 2 modalità (Sensitive per delicatezza e Clean per rimozione placca) e 3 livelli di intensità, personalizzi ogni sessione. La tecnologia sonica da 62.000 movimenti/min assicura una pulizia uniforme, supportata dalle funzioni EasyStart (avvio graduale per abituarti alla potenza) e SmarTimer per guidarti nel tempo di spazzolamento.

L’autonomia è pensata per semplificare la routine: con una sola ricarica puoi usarlo regolarmente fino a tre settimane. Il dispositivo è il modello HX7406/02, in colore azzurro, ed è firmato Philips. Un set completo che unisce comfort, efficacia e praticità, ideale per elevare la tua igiene orale quotidiana.

Philips Sonicare 6100, spazzolino elettrico sonico con 2 modalità di spazzolamento e 3 livelli di intensità, avviso di pressione, EasyStart, SmarTimer, azzurro, modello HX7406/02 [Nuova tecnologia]