Ribasso da non perdere del 73% sullo smartwatch unisex impermeabile

Smartwatch rugged con chiamate Bluetooth, IP68 e oltre 110 sport; display 1,39" e lunga autonomia. Compatibile Android e iOS. Offerta limitata.

Occasione da cogliere per chi cerca uno smartwatch robusto e versatile: su Amazon l’Atheewon S10 è proposto con un sconto del 73% (vai all’offerta). Si distingue per la costruzione di taglio "militare", la comodità delle chiamate Bluetooth, la buona autonomia e un’ampia dotazione per fitness e benessere. Il display risulta chiaro e leggibile e l’abbinamento con Android e iOS è immediato, offrendo un’esperienza fluida nella vita di tutti i giorni.

La protezione IP68 e le oltre 110 modalità sportive lo rendono adatto ad allenamenti e outdoor, mentre le funzioni smart quotidiane completano un profilo equilibrato. Un wearable pensato per chi desidera praticità e affidabilità al polso, oggi a un prezzo particolarmente accessibile.

Atheewon S10: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’Atheewon S10 è in offerta a 32,99€ con una riduzione del 73%. Una proposta competitiva per portare al polso funzioni complete senza investimenti elevati. Per tutti i dettagli e la disponibilità aggiornata, ecco il link diretto alla pagina Amazon.

Atheewon S10: le caratteristiche tecniche

Progettato con struttura in lega ad alta resistenza e schermo antigraffio, vanta tripla protezione antiurto, anticaduta e antigraffio, oltre alla certificazione IP68 per l’uso all’aperto. Il display TFT HD da 1,39 pollici con risoluzione 360×360 e refresh a 60 Hz assicura una visione nitida; tramite l’app GloryFit sono disponibili 200+ quadranti e la personalizzazione con foto. Il design "militare" incontra così un’esperienza d’uso curata e adattabile.

Per la parte smart, lo smartwatch supporta chiamate Bluetooth grazie al Bluetooth 5.4, con altoparlante da 60 dB e microfono con cancellazione del rumore; riceve notifiche da SMS e principali app e integra un assistente vocale. Sul fronte fitness trovi 110+ modalità sportive, più il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca e sonno. La batteria si ricarica in circa 2 ore, offre 5–7 giorni di uso tipico e fino a 30 giorni in standby. Non mancano funzioni utili come controllo musica e fotocamera, meteo, respirazione, sveglia, cronometro, timer e torcia. In confezione: caricabatterie magnetico, cinturino nero, manuale e l’orologio. Compatibile con Android e iOS, in colore Nero.

