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In Rhythm Paradise Groove ci sono decine e decine di minigiochi, e alcuni sono davvero deliranti. Eccone cinque tra i più divertenti

Comunicato stampa Nintendo

Rhythm Paradise Groove, quinto capitolo della serie rhythm game targata Nintendo, è ormai disponibile a 11 anni dal suo predecessore sulle console Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Da sempre la forza di Rhythm Paradise è quella di prendere le situazioni più improbabili e trasformarle in irresistibili sfide musicali, e il nuovo episodio non tradisce questa premessa.

Non servono grandi intrecci narrativi o meccaniche complesse: basta una buona idea, il più possibile bizzarra, e una colonna sonora coinvolgente per rendere ogni singolo minigioco in grado di strappare una risata.

In Rhythm Paradise Groove, le sfide sono più di 80, mentre quelle competitive e cooperative sono 30. Tra alieni con cui conversare a tempo di musica, lune che starnutiscono e cipolle da depilare, il nuovo capitolo propone tanti livelli uno più assurdo dell’altro.

Abbiamo provato il gioco grazie a un codice fornitoci da Nintendo e abbiamo scelto cinque minigiochi che rappresentano al meglio lo spirito del nuovo capitolo: folli, creativi e capaci di trasformare le idee più strampalate in esperienze sorprendentemente divertenti.

Luna colante: lo starnuto che detta il ritmo

La luna ha… la luna storta! Per sfuggire al suo malumore, scatta in salvo mentre fa uno starnuto. Partenza!

Chi avrebbe mai pensato che una luna di cattivo umore potesse diventare protagonista di un minigioco ritmico? In Luna colante, il nostro satellite è sul punto di starnutire e ogni esplosione diventa il momento perfetto per dei piccoli omini di mettersi in salvo ed evitare la sua ira.

La meccanica alterna attimi di attesa a improvvise accelerazioni, costringendo il giocatore a mantenere sempre alta la concentrazione. Il bello, però, è soprattutto l’idea alla base del livello: trasformare uno starnuto in una sequenza musicale perfettamente sincronizzata. È impossibile non sorridere davanti a una situazione tanto assurda… eppure, dopo pochi secondi, ci si ritrova completamente immersi nel ritmo.

A ritmo di pinzette: un’elegante cipolla ha bisogno di una sistemata

Strappate via a turno i peli di troppo da una cipolla raffinata. Usate due mani e datevi da fare: si vince solo in squadra!

Tra tutti i concept presenti nel capitolo per Nintendo Switch e Switch 2, questo è probabilmente uno dei più improbabili. È il primo minigioco selezionabile per più giocatori e definisce subito la linea delirante dei successivi.

In A ritmo di pinzette, fino a quattro giocatori collaborano per strappare, uno dopo l’altro, i peli superflui di un’elegantissima cipolla, coordinando i movimenti delle pinzette seguendo la musica.

Il contrasto tra la compostezza del personaggio e l’assurdità della situazione è irresistibile, ma il minigioco non vive soltanto di comicità. La modalità cooperativa richiede infatti una buona sincronizzazione tra i partecipanti, trasformando un gesto tanto banale quanto bizzarro in una prova di precisione ritmica. Tutto per rendere felice… una cipolla.

Tennis epico trasforma una partita in un’avventura fantasy

Questa non è una partita a tennis come le altre. È un’avventura epica in cui dovrete annientare i mostri collaborando!

Dimenticate tutto quello che sapete sul tennis. In Tennis epico, ogni colpo di racchetta diventa parte di una vera e propria battaglia, in cui bisogna collaborare per sconfiggere mostri, superare ostacoli e affrontare giganteschi boss.

Il livello scorre in profondità attraverso il ritmo. Ogni smash deve seguire perfettamente la musica per permettere ai personaggi di farsi strada tra mostri, castagne col papillon, secchi, pezzi di ghiaccio… fino ad arrivare al boss finale: un dente gigante. Che non è davvero un dente. O forse sì?

Comunicato stampa Nintendo

Bicipiti fruttati e l’insostenibile leggerezza delle mele

Contrai i bicipiti e fai rimbalzare frutti fino a destinazione. Se alcuni cadono, non importa: sotto c’è un materasso…!

Un uomo molto muscoloso ci mostra i bicipiti. No, non è una dimostrazione di forza, ma piuttosto di ritmo. Il protagonista infatti utilizza le proprie braccia come trampolini per far rimbalzare della frutta fino alla destinazione finale, contraendo i muscoli esattamente al momento giusto.

La scena è buffa già di per sé: mele rosse, verdi e limoni prendono il volo grazie ai muscoli di un improbabile culturista, dando vita a una sequenza che sembra uscita da un cartone animato.

Il minigioco si conclude con una folla che acclama il protagonista mentre continua a far saltellare frutti, in un climax coinvolgente ed esilarante.

Lingua aliena: il ritmo diventa un linguaggio universale

Hai trovato un alieno! Ma potrà comunicare con te solo se mantieni il ritmo. Cose dell’altro mondo!

Due bambini incontrano un alieno e cercano di comunicare con lui attraverso strani versi incomprensibili. Il trick sta nel fatto che questi suoni senza senso devono essere emessi ritmicamente.

Per dialogare con lui non serve capire cosa stia dicendo: basta ascoltare attentamente il ritmo delle sue frasi e rispondere con il giusto tempismo. Dopo pochi tentativi, ci si ritrova quasi a comprendere quel linguaggio extraterrestre pur senza conoscerne una sola parola.

Col progredire del livello, ci ritroviamo trasportati su una navicella spaziale a osservare la terra da lontano, per poi essere di nuovo rispediti al punto di partenza, insieme a questo simpatico alieno che continua a parlarci.

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