Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

iStock

I plesiosauri, noti rettili marini dal collo lungo diffusi nel periodo Giurassico, si annoverano tra i vertebrati marini di maggior successo evolutivo. Sopravvissuti per oltre 140 milioni di anni e in grado di superare diverse estinzioni di massa, questi animali potevano raggiungere lunghezze comprese tra i 2 e i 13 metri.

Una recente ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Geological Magazine dal paleontologo Dirk Knaust, fa ora nuova luce sulle abitudini digestive di questi antichi predatori, rivelando analogie comportamentali con specie marine contemporanee. Si tratta di una questione particolarmente interessante che chiarisce un’abitudine davvero strana per i plesiosauri.

Andiamo a scoprire cosa è emerso dallo studio.

Cosa è emerso dallo studio

Dalle ricostruzioni effettuate nel corso dello studio, sembrerebbe che i plesiosauri si nutrissero raccogliendo molluschi e crostacei dai fondali, operazione che eseguivano inclinando la testa verso il basso.

Non potendo frantumare gusci e altro materiale scheletrico, per via di una dentatura non adatta, questi rettili marini ricorrevano a un sistema alternativo.

Dopo aver mangiato, il loro stomaco svolgeva la funzione di compattare i resti indigeribili, i quali venivano successivamente espulsi sotto forma di boli di rigurgito.

Una strana abitudine

Dall’analisi dei fossili, nel cui interno sono state individuate specie di molluschi e crostacei, è stato possibile ricostruire i movimenti e le abitudini dei plesiosauri chesi nutrivano su fondali marini più profondi e nuotavano successivamente verso la riva per espellere le parti dure e indigeribili dei loro pasti.

Le specie di molluschi e crostacei rinvenute all’interno dei boli necessitavano, per la propria sopravvivenza, di livelli di salinità costanti tipici dell’oceano aperto. Questo dettaglio ha permesso di dedurre che i plesiosauri cacciassero in mare aperto, per trovare le loro prede preferite, spostandosi sulle coste solo in una fase successiva, per riposare e per le varie fasi di digestione.

Il paleontologo Dirk Knaust, che ha curato lo studio, ha dichiarato:

“È possibile che i plesiosauri si avvicinassero alla riva per riposare o dormire dopo la caccia, ed è probabile che vomitassero proprio in quei momenti. Oggi osserviamo comportamenti simili in otarie e coccodrilli marini; tuttavia, mentre questi animali escono dall’acqua, i plesiosauri probabilmente restavano immersi a causa del loro peso e della loro conformazione fisica”.

L’analisi è stata effettuata su plesiosauri della famiglia dei Criptoclididi, caratterizzati da una lunghezza variabile tra i 4 e gli 8 metri e vissuti in un arco temporale che spazia dal Giurassico medio al Cretaceo inferiore (tra i 174 e i 100,5 milioni di anni fa).

Lo studio completo, realizzato da Knaust, è stato pubblicato su Geological Magazine. Il paper è intitolato “The fate of supposed plesiosaur vomit from Jurassic delta deposits offshore Norway” ed è consultabile tramite ResearchGate.net. Gli studi proseguiranno per andare a determinare, con maggiore precisione, tutte le abitudini di questi particolari rettili.