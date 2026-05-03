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Il retrogaming torna al centro del mercato videoludico grazie a remake, mini-console, raccolte digitali e hardware vintage venduto a prezzi crescenti.

Il fenomeno non è solo oggetti fisici: include emulatori, giochi moderni in estetica retrò e pratiche di preservazione culturale del medium.

Nostalgia, design di gioco solido, community online e valore commerciale spingono il retrogaming, rendendolo componente stabile della cultura videoludica.

Il retrogaming è tornato al centro del mercato videoludico. Basta osservare cosa accade tra remake, mini-console, raccolte digitali e vecchi hardware venduti online a cifre sempre più alte. Un fenomeno che coinvolge sia chi è cresciuto con Nintendo, Sega e PlayStation, sia una generazione più giovane incuriosita da un modo diverso di vivere il videogioco.

Oggi il termine viene spesso utilizzato in maniera confusa. C’è chi lo associa esclusivamente ai cabinati arcade, chi alle console degli anni ’90, chi ai remake e chi invece include anche i giochi moderni costruiti con grafica pixel art e meccaniche old school. In realtà il retrogaming racchiude pratiche molto più ampie, legate sia alla conservazione dei videogiochi del passato sia alla loro continua riscoperta.

Cos’è davvero il retrogaming?

Per retrogaming si intende l’esperienza di giocare titoli appartenenti alle vecchie generazioni videoludiche, utilizzando hardware originale oppure sistemi moderni compatibili. Dentro questa definizione rientrano console storiche come NES, Mega Drive, PlayStation, Nintendo 64 e Dreamcast, ma anche emulatori e raccolte digitali distribuite sulle piattaforme attuali.

Il concetto, però, supera il semplice oggetto fisico. Alcuni giochi contemporanei vengono progettati proprio per richiamare l’estetica e il ritmo delle produzioni anni ’80 e ’90. Pixel evidenti, colonne sonore ispirate alla chiptune, interfacce essenziali e gameplay immediato sono diventati elementi ricercati anche nelle produzioni moderne, soprattutto nel panorama indie.

La linea che separa “retro” e “moderno” resta sfumata. Secondo alcune interpretazioni, il punto di svolta coincide con il passaggio dal 2D al 3D. Altre letture fanno riferimento all’arrivo del gioco online o alla diffusione degli schermi widescreen. C’è anche chi considera retro una console dopo vent’anni dalla sua uscita.

Perché il retrogaming continua a crescere

La nostalgia ha un peso enorme. Diversi studi sul fenomeno spiegano come i videogiochi del passato riescano a riattivare ricordi legati all’infanzia e a momenti precisi della propria vita. Avviare un vecchio Super Mario o ascoltare la colonna sonora di un arcade anni ’90 può creare una connessione emotiva molto forte.

Questo, però, spiega soltanto una parte del fenomeno. Il successo del retrogaming dipende anche dalla struttura di molti giochi dell’epoca. Le limitazioni tecniche costringevano gli sviluppatori a concentrarsi soprattutto sul level design e sulla precisione delle meccaniche. Ancora oggi molti di quei titoli risultano immediati e divertenti.

Allo stesso tempo, YouTube, Twitch e le community online hanno contribuito a trasformare il retrogaming in un linguaggio condiviso anche da chi non ha vissuto direttamente quell’epoca.

Il collezionismo ha avuto un ruolo altrettanto importante. Cartucce, giochi, console e accessori originali vengono ricercati come oggetti culturali oltre che come strumenti per giocare. Durante la pandemia, secondo diverse analisi, il valore di molti hardware vintage è aumentato sensibilmente.

Un mercato che guarda al passato per restare attuale

L’industria videoludica ha compreso da tempo il valore commerciale del retrogaming. Remake e remaster vengono utilizzati per riportare in vita serie storiche e raggiungere un pubblico differente. Alcuni progetti cercano di modernizzare l’esperienza originale, altri preferiscono preservare l’identità visiva e tecnica del passato.

Attorno a questo mondo ruotano anche fiere, musei, tornei e community dedicate alla preservazione del medium. Oggi il retrogaming rappresenta una componente stabile della cultura videoludica contemporanea.

Dietro il successo delle vecchie console resta soprattutto una sensazione precisa: quella di un videogioco più immediato e capace di funzionare ancora dopo decenni.