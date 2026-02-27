Reti mobili, pubblicata la classifica italiana: ecco dove Internet è più veloce
Grazie al Progetto MisuraInternet Mobile di AGCOM è possibile avere un'idea precisa sulle prestazioni delle reti mobili in Italia e sulle città dove Internet è più veloce: ecco tutti i dettagli
Il Progetto MisuraInternet Mobile di AGCOM ci offre una fotografia aggiornata dello stato delle reti mobili in Italia. In particolare, grazie al resoconto della campagna di test 2025 ci consente di individuare la velocità media delle connessioni da rete mobile andando a stilare anche una classifica delle città italiane in cui Internet è più veloce.
Come si sono svolti i test
La campagna di test è stata svolta tra settembre e dicembre 2025, coinvolgendo un totale di 45 città italiane. Ad eseguire i test è stata la Fondazione Ugo Bordoni, soggetto indipendente incaricato da AGCOM.
Sono state testate le reti degli operatori italiani (Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e WINDTRE) ed è stato utilizzato un unico modello di smartphone, un Samsung Galaxy S25+, per effettuare le misurazioni.
I test sono stati eseguiti in due modalità, una dinamica (con il mezzo di misurazione in movimento) e una statica (con il mezzo fermo), ricorrendo al tool online Misuraintenret, lo speedtest di AGCOM che consente di misurare le prestazioni di una connessione di rete fissa o mobile.
Il dato nazionale
Per quanto riguarda il valore medio nazionale, i dati che emergono dalle misurazioni sono i seguenti:
- misure statiche: velocità media di 331 Mbps in download e di 58 Mbps in upload
- misure dinamiche urbane: velocità media di 269 Mbps in download e di 54 Mbps in upload
Questi risultati sono stati ottenuti anche sfruttando appieno la diffusione del 5G, per cui AGCOM ha previsto un sistema di bollini che punta a garantire agli utenti la possibilità di identificare, con precisione, la velocità massima della rete.
La classifica delle città più veloci
AGCOM ha pubblicato i risultati ottenuti nelle città misurate in modalità statica, con l’obiettivo di evidenziare la velocità media in download e in upload.
Ecco la classifica per quanto riguarda la velocità in download:
- Bari: 416 Mbps
- Torino: 355 Mbps
- Bologna: 347 Mbps
- Firenze: 343 Mbps
- Milano: 329 Mbps
- Roma: 325 Mbps
- Palermo: 299 Mbps
- Napoli: 284 Mbps
Questa, invece, è la classifica per la velocità in upload:
- Bari: 75 Mbps
- Torino: 67 Mbps
- Milano: 64 Mbps
- Bologna: 58 Mbps
- Palermo: 54 Mbps
- Roma: 52 Mbps
- Firenze: 52 Mbps
- Napoli: 51 Mbps
Per consultare l’elenco completo dei risultati è possibile accedere alla mappa interattiva disponibile all’indirizzo misurainternetmobile.it/risultaticomparativi/. Gli utenti possono selezionare una determinata area per verificare i risultati completi e accedere a tabelle comparative in merito ai test effettuati con le reti dei vari operatori. Alcuni dati potrebbero non essere ancora disponibili. Il sito AGCOM chiarisce che l’intero set di risultati sarà accessibile, tramite la pagina web indicata, entro la fine di febbraio 2026.
FAQ
È una campagna di test sulle reti mobili italiane che misura le prestazioni (download/upload) e stila una classifica delle città più veloci.
I test si sono svolti tra settembre e dicembre 2025 su 45 città, con misurazioni dinamiche e statiche eseguite dalla Fondazione Ugo Bordoni.
Per tutte le misurazioni è stato utilizzato lo stesso modello: il Samsung Galaxy S25+.
In misure statiche: 331 Mbps download e 58 Mbps upload; in misure dinamiche urbane: 269 Mbps download e 54 Mbps upload.
La mappa interattiva con i risultati è disponibile su misurainternetmobile.it/risultaticomparativi e il set completo entro fine febbraio 2026.