Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Grazie al Progetto MisuraInternet Mobile di AGCOM è possibile avere un'idea precisa sulle prestazioni delle reti mobili in Italia e sulle città dove Internet è più veloce: ecco tutti i dettagli

Il Progetto MisuraInternet Mobile di AGCOM ci offre una fotografia aggiornata dello stato delle reti mobili in Italia. In particolare, grazie al resoconto della campagna di test 2025 ci consente di individuare la velocità media delle connessioni da rete mobile andando a stilare anche una classifica delle città italiane in cui Internet è più veloce.

Come si sono svolti i test

La campagna di test è stata svolta tra settembre e dicembre 2025, coinvolgendo un totale di 45 città italiane. Ad eseguire i test è stata la Fondazione Ugo Bordoni, soggetto indipendente incaricato da AGCOM.

Sono state testate le reti degli operatori italiani (Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e WINDTRE) ed è stato utilizzato un unico modello di smartphone, un Samsung Galaxy S25+, per effettuare le misurazioni.

I test sono stati eseguiti in due modalità, una dinamica (con il mezzo di misurazione in movimento) e una statica (con il mezzo fermo), ricorrendo al tool online Misuraintenret, lo speedtest di AGCOM che consente di misurare le prestazioni di una connessione di rete fissa o mobile.

Il dato nazionale

Per quanto riguarda il valore medio nazionale, i dati che emergono dalle misurazioni sono i seguenti:

misure statiche: velocità media di 331 Mbps in download e di 58 Mbps in upload

e di misure dinamiche urbane: velocità media di 269 Mbps in download e di 54 Mbps in upload

Questi risultati sono stati ottenuti anche sfruttando appieno la diffusione del 5G, per cui AGCOM ha previsto un sistema di bollini che punta a garantire agli utenti la possibilità di identificare, con precisione, la velocità massima della rete.

La classifica delle città più veloci

AGCOM ha pubblicato i risultati ottenuti nelle città misurate in modalità statica, con l’obiettivo di evidenziare la velocità media in download e in upload.

Ecco la classifica per quanto riguarda la velocità in download:

Bari: 416 Mbps Torino: 355 Mbps Bologna: 347 Mbps Firenze: 343 Mbps Milano: 329 Mbps Roma: 325 Mbps Palermo: 299 Mbps Napoli: 284 Mbps

Questa, invece, è la classifica per la velocità in upload:

Bari: 75 Mbps Torino: 67 Mbps Milano: 64 Mbps Bologna: 58 Mbps Palermo: 54 Mbps Roma: 52 Mbps Firenze: 52 Mbps Napoli: 51 Mbps

Per consultare l’elenco completo dei risultati è possibile accedere alla mappa interattiva disponibile all’indirizzo misurainternetmobile.it/risultaticomparativi/. Gli utenti possono selezionare una determinata area per verificare i risultati completi e accedere a tabelle comparative in merito ai test effettuati con le reti dei vari operatori. Alcuni dati potrebbero non essere ancora disponibili. Il sito AGCOM chiarisce che l’intero set di risultati sarà accessibile, tramite la pagina web indicata, entro la fine di febbraio 2026.