Ritrovata in Francia una fossa comune unica nella storia archeologica europea: presenti resti di guerrieri e non solo, tra corpi mutilati e rituali violenti

Un fascio di luce è stato gettato su una porzione oscura della storia europea. Una scoperta agghiacciante, quella di una fossa comune contenente i resti di 82 esseri umani, che potrebbe però fornirci numerose informazioni.

Antichi guerrieri parigini

I corpi sono stati datati tra il 4300 e il 4150 a.C., rinvenuti in una fossa nel nord-est della Francia. Appartenevano principalmente a guerrieri uccisi in battaglia, ma non solo. Ulteriori analisi hanno infatti svelato dei dettagli allarmanti. Sono state individuate tracce di mutilazioni, violenze rituali e torture. Tutto ciò fa chiarezza su alcune forme di celebrazione della vittoria.

In merito è stato pubblicato uno studio sulla rivista Science Advances. Alla guida del team di ricerca, l’antropologa Teresa Fernandez-Crespo. Le ossa mostravano dei segni evidenti di fratture agli arti inferiori, provocate in maniera deliberata. A ciò si aggiungono dismembramenti degli arti superiori e perforazioni ossee. Tutto lascia intendere che i cadaveri siano stati esposti come monito: “Riteniamo siano stati brutalizzati in occasione di rituali di trionfo o celebrazioni post-battaglia”.

Rituale della vittoria

Le prove archeologiche non lasciano dubbi. Non è stato un “semplice eccidio”. I vincitori non si limitarono a uccidere i nemici. Portarono infatti i corpi dei nemici nel proprio insediamento, così da compiere dei rituali della vittoria. Non si esclude che le braccia tagliate, come evidenziano i cadaveri, potrebbero essere state sfruttate come trofei di guerra (come avveniva in culture antiche).

“Gli arti superiori, che sono stati recisi, potrebbero rappresentare dei trofei rimossi nel luogo dello scontro. Portati poi al villaggio per delle trasformazioni ulteriori e, infine, per l’esposizione”.

In alcuni casi sono stati rinvenuti degli scheletri con segni di trauma da corpo contundente. Altri invece presentavano buchi ossei molto sospetti. Si ipotizza l’uso di strumentazioni atte ad appendere i corpi in pubblico. Una forma di umiliazione del nemico e, al tempo stesso, di intimidazione.

Guerrieri o vittime

I resti di cibo presenti nei denti suggeriscono che alcune delle vittime rinvenute potessero provenire da zone che corrispondono a Parigi (oggi). L’analisi chimica ossea ha però evidenziato come il gruppo potrebbe aver viaggiato in più regioni. Non si esclude fosse parte di un esercito o di popolazioni in migrazione.

Nel gran mucchio, non tutti i corpi sono risultati mutilati. Secondo gli esperti, potrebbe trattarsi di guerrieri caduti in battaglia e lasciati intatti. Al tempo stesso anche di civili coinvolti nel massacro. Altra teoria, meno condivisa, vuole che si trattasse di una punizione collettiva o di un sacrificio di emarginati sociali.

Si tratta ad ogni modo di un caso unico nel suo genere in Europa. Si distingue infatti da altre scoperte preistoriche per la brutalità delle mutilazioni e l’organizzazione del rituale post-bellico. Una prova archeologica concreta del fatto che pratiche rituali violente fossero molto comuni in epoca neolitica.

Tutto ciò arricchisce le nostre conoscenze sulle culture preistoriche europee. Si evidenzia come la guerra e la violenza simbolica fossero già parte delle dinamiche sociali e politiche di seimila anni fa.