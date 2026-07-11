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Nel 1985 sulla spiaggia di Yámana a Livingston il biologo cileno Daniel Torres Navarro rinvenne cranio e femore di una giovane donna risalenti ai primi decenni del XIX secolo.

Le analisi datano i resti tra il 1819 e il 1825, un ritrovamento che potrebbe anticipare o coincidere con le prime osservazioni ufficiali dell'Antartide del 1820.

Gli studiosi ipotizzano che la donna fosse parte di cacciatori di foche abbandonata o che il suo corpo sia stato trasportato in mare e poi depositato sulla spiaggia dalle correnti.

Nel 1985, sulla remota spiaggia di Yámana, nell’isola di Livingston, il biologo cileno Daniel Torres Navarro ha scoperto il teschio e il femore di una giovane donna indigena vissuta all’inizio del XIX secolo. Il ritrovamento rappresenta il resto umano più datato mai rinvenuto nel continente ghiacciato e sfida la cronologia ufficiale delle esplorazioni, poiché la ragazza potrebbe essere arrivata in quelle terre prima dello storico avvistamento ufficiale del 1820.

Un frammento di osso tra i ghiacci

L’Antartide non è mai stato un luogo ospitale per l’essere umano. Se escludiamo i moderni scienziati e le spedizioni scientifiche, nessuno ha mai colonizzato queste lande.

Milioni di anni fa il continente ospitava foreste pluviali e dinosauri, ma quando i primi Sapiens hanno iniziato a camminare sul pianeta, quel paradiso era già una distesa di ghiaccio inospitale.

Le leggende dei Māori narrano del navigatore Hui Te Rangiora, che nel settimo secolo avrebbe descritto un luogo nebbioso e oscuro dove il sole non batteva, compatibile con i mari del sud.

Tuttavia, per la scienza ufficiale, l’uomo ha posato gli occhi sulla calotta polare solo nel 1820 grazie all’esploratore russo Thaddeus von Bellingshausen.

Ecco perché la scoperta avvenuta il 7 gennaio 1985 ha sconvolto la comunità scientifica. Durante una normale attività di raccolta di detriti marini, Daniel Torres Navarro, docente dell’Università del Cile, ha notato una porzione di cranio che emergeva dalla sabbia rocciosa della spiaggia.

Le analisi successive hanno rivelato che quei resti appartenevano a una giovane donna cilena, deceduta in un arco di tempo compreso tra il 1819 e il 1825. Una presenza che cronologicamente anticipa o coincide esattamente con i primi viaggi ufficiali documentati.

Le ipotesi degli scienziati

Com’è possibile che una ragazza si trovasse nel luogo più isolato del mondo due secoli fa? Torres Navarro, nel suo studio scientifico, ha formulato due teorie principali per spiegare l’enigma.

La prima ipotesi suggerisce che la donna facesse parte di un gruppo di cacciatori di foche del diciannovesimo secolo e che, per motivi del tutto ignoti, sia stata abbandonata su quella spiaggia desolata, dove poi ha trovato la morte a causa delle temperature estreme.

La seconda teoria sposta l’evento in mare aperto. La giovane potrebbe essere deceduta a bordo di una nave mercantile o di cacciatori ed essere stata sepolta in mare, seguendo la classica tradizione marinara dell’epoca.

Le correnti oceaniche e le violente tempeste del sud potrebbero aver trasportato il corpo fino alla spiaggia di Yámana. Lì, l’intervento della fauna locale, come ossifraghe e stercorari, avrebbe disperso i resti scheletrici e separato il cranio, che è rimasto protetto dalla sabbia per oltre 160 anni.

Un mistero ancora aperto

L’eccezionalità del ritrovamento risiede nel fatto che, nonostante le approfondite ricerche condotte negli anni successivi dal team cileno sia sulla spiaggia sia nelle aree limitrofe, non sono mai venuti alla luce altri indizi.

Il femore e i frammenti mascellari con i denti ben conservati rimangono le uniche prove tangibili di questo evento.

La storia dell’Antartide conserva così un capitolo misterioso e affascinante, che evidenzia quanto l’archeologia e le scoperte antartiche possano ancora ribaltare le nostre certezze storiche sulla conquista dei poli.