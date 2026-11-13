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Un nuovo malware minaccia gli account Gmail e sostiene di aggirare il cambio password: come funziona e quali rischi corrono gli utenti

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Remus Stealer è un malware in abbonamento che ruba dati dai computer Windows e promette ai criminali un accesso persistente alle caselle Gmail.

La capacità di leggere la posta dopo il cambio password resta da verificare: mancano test indipendenti e prove di una vulnerabilità di Gmail.

Il malware si diffonde anche con software piratato e pagine ingannevoli; per proteggersi occorre cambiare password da un dispositivo pulito e controllare le impostazioni dell’account.

Quando un account Google viene violato, la prima mossa consigliata è sempre la stessa: cambiare la password e scollegare tutti i dispositivi. Un recente annuncio comparso nei canali dedicati al cybercrimine mette in discussione proprio questa certezza e riguarda la posta di Gmail.

A firmarlo sono gli sviluppatori di Remus Stealer, un programma malevolo venduto in abbonamento ad altri criminali. Sulla novità hanno indagato i ricercatori di Hudson Rock, che hanno parlato direttamente con chi quel software lo produce e con chi dice di usarlo.

Che cos’è Remus Stealer?

Remus appartiene alla famiglia degli infostealer, cioè malware progettati per frugare in un computer Windows infetto e portare via password salvate nel browser, cookie di sessione e portafogli di criptovalute.

Circola dai primi mesi del 2026 e diversi laboratori di sicurezza lo considerano l’erede di Lumma, uno degli infostealer più diffusi degli ultimi anni, con cui condivide ampie porzioni di codice. Funziona come un servizio: chi paga il canone riceve il programma e un pannello di controllo da cui consultare i dati rubati.

L’azione su Gmail

Con la versione 1.3.9 gli sviluppatori hanno annunciato una funzione riservata al piano più costoso, da 1.000 dollari al mese. Dal pannello sarebbe possibile aprire la casella Gmail della vittima, leggere i codici di verifica che arrivano via email e passare l’accesso ad altri tramite un link.

La promessa che ha attirato l’attenzione è un’altra: la lettura della posta continuerebbe anche dopo il cambio della password e la revoca delle sessioni attive. I dettagli sono raccolti nell’indagine pubblicata da Hudson Rock.

Le indagini dei ricercatori

Hudson Rock ha chiesto spiegazioni allo sviluppatore, che ha descritto un meccanismo capace di interagire per pochi istanti con la memoria del browser, prelevare quanto serve e chiudersi. Ha anche sostenuto di eludere i controlli antifrode di Google, senza fornire elementi tecnici.

Un presunto cliente ha poi raccontato di aver continuato a leggere la posta dopo aver chiuso il browser e modificato la password. Queste dichiarazioni, c’è però da dirlo, restano… dichiarazioni.

Gli screenshot mostrano un’interfaccia per sfogliare i messaggi, e nulla prova che Remus riesca a ricevere nuove email da un account messo in sicurezza in ogni sua parte. Mancano test controllati, mancano analisi del codice di questa funzione, e nessun indizio porta a una falla sconosciuta di Gmail.

L’ipotesi più accreditata chiama in causa i token, le chiavi digitali temporanee che permettono a un’app o a un browser di restare collegati senza ridigitare la password. Il malware ne otterrebbe una mentre il browser è aperto e la userebbe in seguito da remoto. Google, però, dichiara che il cambio password di norma annulla i token legati ai permessi Gmail, e per questo la tenuta dell’accesso resta da dimostrare.

Come dovrebbe avvenire l’infezione?

Remus arriva quasi sempre attraverso un download. Le campagne documentate usano portali di software piratato e finti crack di giochi e programmi. Un ruolo verificato è quello degli annunci pubblicitari ingannevoli che imitano siti legittimi.

Dopodiché, ci sono anche le cosiddette pagine ClickFix, che con la scusa di una verifica convincono l’utente a incollare un comando nel proprio computer. Hudson Rock ha contato quasi 6.000 computer infettati tra luglio e novembre, in gran parte nelle ultime dodici settimane.

Come mettere al sicuro l’account Google

Il cambio della password resta il primo passo, a patto di farlo da un dispositivo pulito. Su un computer ancora infetto, infatti, anche la nuova chiave può essere catturata. Conviene quindi scollegare da internet il PC sospetto, usare un altro computer o lo smartphone per entrare nell’account e solo dopo occuparsi della rimozione del malware con un software di sicurezza affidabile.

Google indica tra le opzioni anche il ripristino del sistema operativo. Dalla pagina Sicurezza dell’account Google si controllano i dispositivi collegati e le app di terze parti autorizzate, eliminando tutto ciò che risulta sconosciuto.

Dentro Gmail vanno verificati l’inoltro automatico, i filtri e gli accessi delegati, tre impostazioni che un intruso può modificare per continuare a ricevere copia dei messaggi. Restano da controllare il numero di telefono e l’indirizzo di recupero, insieme ai metodi della verifica in due passaggi.

Un’ultima verifica riguarda gli altri servizi collegati a quella casella, dalla banca ai social, soprattutto se sono arrivate email di reimpostazione password mai richieste.