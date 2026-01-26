Libero
TECH NEWS

CONSOB: parlare di investimenti sui social? Si può, ma seguendo alcune regole

Le autorità europee e la CONSOB mettono in guardia chi parla di investimenti sui social. Chi lo fa deve essere chiaro, onesto e consapevole dei rischi, sia per i follower sia per sé stesso.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

finfluencer iStock

Negli ultimi anni i social network sono diventati un luogo dove si parla sempre più spesso di soldi, investimenti e finanza personale. Video brevi, post accattivanti e storie quotidiane promettono guadagni facili e successi rapidi. Dietro questi contenuti ci sono i cosiddetti finfluencer, cioè influencer che parlano di temi finanziari.

Proprio su questo fenomeno è intervenuta l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati insieme alla CONSOB. L’obiettivo è chiaro: spiegare in modo semplice quali sono i rischi e quali regole devono seguire le persone che parlano di investimenti e prodotti finanziari online.

Parlare di finanza non è come parlare di moda

Secondo le autorità, promuovere un prodotto finanziario è molto diverso dal promuovere un telefono o un paio di scarpe. Una scelta sbagliata in ambito finanziario può far perdere molti soldi alle persone che seguono quei consigli. Anche chi non lavora in banca o non è un consulente ufficiale resta responsabile di quello che pubblica. Contenuti poco chiari o esagerati possono causare danni reali a chi li legge o li guarda.

Uno dei punti più importanti riguarda la trasparenza. Se un influencer riceve soldi, regali o altri vantaggi per promuovere un prodotto finanziario, deve dirlo in modo chiaro. Non basta un hashtag poco visibile o una scritta minuscola. Chi guarda un contenuto deve capire subito se si tratta di pubblicità o di una collaborazione pagata. In questo caso, come spiega la Consob, è bene inserire parole come: «pubblicità», «collaborazione a pagamento» o «sponsorizzato». Molto utile anche utilizzare il banner «pubblicità» integrato nella piattaforma. Questo vale anche se l’influencer può guadagnare indirettamente, per esempio se possiede già il prodotto o l’investimento di cui parla.

Attenzione ai prodotti ad alto rischio e alto rendimento

Molti contenuti sui social parlano di strumenti finanziari molto rischiosi. Tra questi ci sono criptovalute molto volatili, trading online, contratti per differenza e alcune piattaforme di investimento alternative. Questi prodotti possono far perdere anche tutto il capitale investito. Per questo le autorità chiedono di spiegare sempre i rischi e di non concentrarsi solo sui possibili guadagni. Promesse di soldi facili e veloci rappresentano un segnale di allarme.

Dire alle persone cosa comprare o vendere può essere considerato consulenza finanziaria. Per fare questo serve un’autorizzazione ufficiale. Anche esprimere previsioni sull’andamento di un titolo o di una criptovaluta può rientrare in questa categoria. Scrivere una semplice frase di avvertimento del tipo “Questa non è una consulenza in materia di investimenti” non basta a evitare responsabilità. In alcuni casi anche contenuti educativi possono essere interpretati come raccomandazioni di investimento.

Non fingere di essere esperti in gestione del risparmio

Un altro messaggio centrale è molto semplice. Se non si conosce davvero un prodotto finanziario, è meglio non parlarne come se lo si padroneggiasse. Errori e informazioni sbagliate possono creare problemi seri non solo ai follower, ma anche a chi pubblica il contenuto. Le autorità invitano chi crea contenuti a essere onesto, chiaro e prudente. Pensare prima di postare è fondamentale. In caso di dubbio, la scelta migliore resta quella di non pubblicare.

Nel mondo digitale, parlare di finanza richiede responsabilità. I social possono informare e aiutare, ma solo se usati con attenzione e rispetto per chi ascolta.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963