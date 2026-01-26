Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Le autorità europee e la CONSOB mettono in guardia chi parla di investimenti sui social. Chi lo fa deve essere chiaro, onesto e consapevole dei rischi, sia per i follower sia per sé stesso.

Negli ultimi anni i social network sono diventati un luogo dove si parla sempre più spesso di soldi, investimenti e finanza personale. Video brevi, post accattivanti e storie quotidiane promettono guadagni facili e successi rapidi. Dietro questi contenuti ci sono i cosiddetti finfluencer, cioè influencer che parlano di temi finanziari.

Proprio su questo fenomeno è intervenuta l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati insieme alla CONSOB. L’obiettivo è chiaro: spiegare in modo semplice quali sono i rischi e quali regole devono seguire le persone che parlano di investimenti e prodotti finanziari online.

Parlare di finanza non è come parlare di moda

Secondo le autorità, promuovere un prodotto finanziario è molto diverso dal promuovere un telefono o un paio di scarpe. Una scelta sbagliata in ambito finanziario può far perdere molti soldi alle persone che seguono quei consigli. Anche chi non lavora in banca o non è un consulente ufficiale resta responsabile di quello che pubblica. Contenuti poco chiari o esagerati possono causare danni reali a chi li legge o li guarda.

Uno dei punti più importanti riguarda la trasparenza. Se un influencer riceve soldi, regali o altri vantaggi per promuovere un prodotto finanziario, deve dirlo in modo chiaro. Non basta un hashtag poco visibile o una scritta minuscola. Chi guarda un contenuto deve capire subito se si tratta di pubblicità o di una collaborazione pagata. In questo caso, come spiega la Consob, è bene inserire parole come: «pubblicità», «collaborazione a pagamento» o «sponsorizzato». Molto utile anche utilizzare il banner «pubblicità» integrato nella piattaforma. Questo vale anche se l’influencer può guadagnare indirettamente, per esempio se possiede già il prodotto o l’investimento di cui parla.

Attenzione ai prodotti ad alto rischio e alto rendimento

Molti contenuti sui social parlano di strumenti finanziari molto rischiosi. Tra questi ci sono criptovalute molto volatili, trading online, contratti per differenza e alcune piattaforme di investimento alternative. Questi prodotti possono far perdere anche tutto il capitale investito. Per questo le autorità chiedono di spiegare sempre i rischi e di non concentrarsi solo sui possibili guadagni. Promesse di soldi facili e veloci rappresentano un segnale di allarme.

Dire alle persone cosa comprare o vendere può essere considerato consulenza finanziaria. Per fare questo serve un’autorizzazione ufficiale. Anche esprimere previsioni sull’andamento di un titolo o di una criptovaluta può rientrare in questa categoria. Scrivere una semplice frase di avvertimento del tipo “Questa non è una consulenza in materia di investimenti” non basta a evitare responsabilità. In alcuni casi anche contenuti educativi possono essere interpretati come raccomandazioni di investimento.

Non fingere di essere esperti in gestione del risparmio

Un altro messaggio centrale è molto semplice. Se non si conosce davvero un prodotto finanziario, è meglio non parlarne come se lo si padroneggiasse. Errori e informazioni sbagliate possono creare problemi seri non solo ai follower, ma anche a chi pubblica il contenuto. Le autorità invitano chi crea contenuti a essere onesto, chiaro e prudente. Pensare prima di postare è fondamentale. In caso di dubbio, la scelta migliore resta quella di non pubblicare.

Nel mondo digitale, parlare di finanza richiede responsabilità. I social possono informare e aiutare, ma solo se usati con attenzione e rispetto per chi ascolta.