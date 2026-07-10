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Philips OneBlade QP2834/31, regolabarba elettrico per viso e corpo con lame 360, pettini da 1 a 5 mm e tecnologia rapida è in sconto del 40%.

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Barba in ordine e peli del corpo gestiti con precisione senza dover usare tre dispositivi diversi: è la situazione ideale per chi vuole una routine veloce, zero ingombri in bagno e risultati puliti ogni giorno. In questo momento il Philips OneBlade QP2834/31 è proposto con uno sconto del 40%, permettendoti di risparmiare in modo concreto rispetto al prezzo di listino senza rinunciare a un brand affidabile.

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Il regolabarba Philips OneBlade QP2834/31 nasce come strumento ibrido per chi vuole radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza con un solo prodotto. La lama OneBlade, studiata per muoversi rapidamente, è affiancata da un sistema di protezione con rivestimento scorrevole e punte arrotondate che punta a offrire una rasatura confortevole, adatta anche all’uso frequente sul viso e sul corpo. Il kit include lame 360, pettini per diverse lunghezze e accessori pensati per le zone sensibili, così da coprire tutte le esigenze di styling quotidiano con un unico dispositivo compatto.

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Il Philips OneBlade QP2834/31 è disponibile su Amazon a 38,99€ grazie allo sconto del 40%, una cifra particolarmente interessante per un regolabarba elettrico completo di accessori per viso e corpo. In questa fascia di prezzo parliamo di un prodotto che punta a semplificare radicalmente la cura personale, riunendo in un solo strumento quello che spesso richiede più dispositivi. Se vuoi approfittare della promo, puoi portarti a casa il Philips OneBlade QP2834/31 a soli 38,99€, con tutti i vantaggi tipici degli acquisti online come la consegna rapida e la gestione semplificata del reso.

Il regolabarba Philips con la lama OneBlade rapida e la testina 360

Se hai poco tempo ma vuoi barba e corpo sempre in ordine, questo modello punta proprio a ridurre al minimo passaggi e accessori da gestire quotidianamente.

Tecnologia OneBlade con lama rapida : la lama si muove fino a 12.000 volte al minuto, pensata per tagliare anche i peli più lunghi in meno passate, così riduci l’irritazione e accorci i tempi davanti allo specchio.

: la lama si muove fino a 12.000 volte al minuto, pensata per tagliare anche i peli più lunghi in meno passate, così riduci l’irritazione e accorci i tempi davanti allo specchio. Lama 360 che segue i contorni : la testina si muove in tutte le direzioni per mantenere il contatto con la pelle e aiutarti a rifinire anche le zone più difficili, come mascella e collo, con maggiore controllo.

: la testina si muove in tutte le direzioni per mantenere il contatto con la pelle e aiutarti a rifinire anche le zone più difficili, come mascella e collo, con maggiore controllo. Kit per viso e corpo : nel set trovi pettini per barba da 1, 2, 3 e 5 mm, oltre a un pettine per il corpo da 3 mm e a un sistema di protezione per le zone sensibili, così puoi passare dallo styling della barba alla gestione dei peli del corpo con un unico dispositivo.

: nel set trovi pettini per barba da 1, 2, 3 e 5 mm, oltre a un pettine per il corpo da 3 mm e a un sistema di protezione per le zone sensibili, così puoi passare dallo styling della barba alla gestione dei peli del corpo con un unico dispositivo. Uso su pelle asciutta o bagnata : è progettato per funzionare sia su pelle asciutta che sotto la doccia, con o senza schiuma, creme o gel, permettendoti di integrare la rasatura nella routine che preferisci senza cambiare abitudini.

: è progettato per funzionare sia su pelle asciutta che sotto la doccia, con o senza schiuma, creme o gel, permettendoti di integrare la rasatura nella routine che preferisci senza cambiare abitudini. Lame progettate per durare fino a 4 mesi: le lame sono pensate per mantenere prestazioni ottimali per diversi mesi (in base alla frequenza d’uso), così non devi sostituirle continuamente e tieni sotto controllo i costi di manutenzione.

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FAQ Il Philips OneBlade QP2834/31 è adatto sia per viso che per corpo? Sì, è pensato per radere, regolare e rifinire sia la barba che i peli del corpo, con pettini e protezioni dedicati. Posso usare il Philips OneBlade QP2834/31 sotto la doccia? Sì, è utilizzabile su pelle bagnata o asciutta, anche sotto la doccia e con schiuma, creme o gel. Ogni quanto vanno sostituite le lame del Philips OneBlade QP2834/31? Per prestazioni ottimali le lame sono pensate per durare fino a circa 4 mesi, in base alla frequenza d’uso. Quali lunghezze di taglio offre il Philips OneBlade QP2834/31? Nel kit trovi pettini per barba da 1, 2, 3 e 5 mm, oltre a un pettine da 3 mm per il corpo.