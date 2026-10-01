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Il regolabarba elettrico Philips OneBlade Pro 360 per viso e corpo oggi è in offerta con uno sconto del 46%. Rasatura precisa e rapida.

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Tenere barba e peli del corpo in ordine senza irritazioni né mille accessori diversi è una sfida quotidiana. In questo momento il Philips OneBlade Pro 360 è disponibile con uno sconto del 46%, una proposta interessante per chi cerca un unico strumento per regolare, rifinire e radere.

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Questo modello nasce come soluzione ibrida per viso e corpo, pensata per gestire barbe di qualsiasi lunghezza e zone sensibili senza rinunciare al comfort. La lama 360 segue i contorni del volto, il pettine di precisione offre molte regolazioni diverse e il kit specifico per il corpo rende più semplice mantenere un aspetto curato dalla testa ai piedi, anche sotto la doccia.

Philips OneBlade Pro 360 in offerta su Amazon: sconto del 46%

Il Philips OneBlade Pro 360 è proposto a 69,99€ grazie a uno sconto del 46% sul prezzo di listino, una cifra competitiva per un regolabarba elettrico che include anche la rasatura del corpo. A questa cifra puoi approfittare dell’offerta sul Philips OneBlade Pro 360 senza dover acquistare dispositivi separati per ogni zona del corpo.

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Il regolabarba Philips con la lama 360 e il kit per il corpo

Chi vuole una barba ordinata e una depilazione del corpo più confortevole ha bisogno di uno strumento versatile, rapido e delicato sulla pelle: è esattamente il terreno su cui punta questo modello.

Tecnologia OneBlade con lama da 12.000 movimenti al minuto : taglia in modo efficace anche i peli più lunghi, così puoi passare da barba incolta a look curato in pochi minuti senza tirare il pelo.

: taglia in modo efficace anche i peli più lunghi, così puoi passare da barba incolta a look curato in pochi minuti senza tirare il pelo. Doppio sistema di protezione con rivestimento scorrevole e punte arrotondate: la rasatura risulta più semplice e confortevole, utile se hai la pelle delicata o ti radi spesso.

con rivestimento scorrevole e punte arrotondate: la rasatura risulta più semplice e confortevole, utile se hai la pelle delicata o ti radi spesso. Lama 360 flessibile che si muove in tutte le direzioni: mantiene un contatto costante con la pelle per seguire meglio i contorni di viso e collo, riducendo il numero di passate anche nelle zone più difficili.

che si muove in tutte le direzioni: mantiene un contatto costante con la pelle per seguire meglio i contorni di viso e collo, riducendo il numero di passate anche nelle zone più difficili. Pettine di precisione con 14 lunghezze da 0,4 a 10 mm : ti permette di scegliere facilmente lo stile di barba, dal leggero effetto ricrescita fino ai look più pieni, senza dover cambiare accessorio ogni volta.

: ti permette di scegliere facilmente lo stile di barba, dal leggero effetto ricrescita fino ai look più pieni, senza dover cambiare accessorio ogni volta. Kit per il corpo dedicato con pettine corpo a scatto (3 mm) e protezione per la pelle: pensato per gestire peli su torace, addome e aree sensibili con maggiore controllo e comfort.

con pettine corpo a scatto (3 mm) e protezione per la pelle: pensato per gestire peli su torace, addome e aree sensibili con maggiore controllo e comfort. Design 100% impermeabile : puoi usarlo su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma e anche sotto la doccia, rendendo più pratica la routine di cura personale.

: puoi usarlo su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma e anche sotto la doccia, rendendo più pratica la routine di cura personale. Lame in acciaio inossidabile a lunga durata : pensate per offrire mesi di utilizzo mantenendo una sensazione di taglio fresco; quando è il momento di cambiarle compare un’icona di sostituzione sulla lama.

: pensate per offrire mesi di utilizzo mantenendo una sensazione di taglio fresco; quando è il momento di cambiarle compare un’icona di sostituzione sulla lama. Dotazione completa: nella confezione trovi OneBlade Pro 360 Face & Body, due lame 360, il pettine di precisione, il kit corpo, la base di ricarica e la custodia da viaggio, così hai tutto pronto per l’uso in bagno o in valigia.

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Philips OneBlade Pro 360, approfitta subito dell’offerta lampo finché le scorte sono disponibili.

FAQ Il Philips OneBlade Pro 360 può essere usato sotto la doccia? Sì, il Philips OneBlade Pro 360 è 100% impermeabile e può essere usato sotto la doccia. Quante lunghezze di taglio offre il Philips OneBlade Pro 360? Il Philips OneBlade Pro 360 offre 14 impostazioni di lunghezza con il pettine di precisione, da 0,4 a 10 mm. Il Philips OneBlade Pro 360 è adatto anche per il corpo? Sì, include un kit per il corpo con pettine da 3 mm e protezione per la pelle per le zone sensibili. Ogni quanto va sostituita la lama del Philips OneBlade Pro 360? La lama in acciaio inossidabile può durare fino a 4 mesi di utilizzo prima di essere sostituita.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.