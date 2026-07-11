Redmi Watch 6 recensione: lo smartwatch con la batteria che non si scarica mai
Display enorme, telaio curato e un'autonomia che ridefinisce cosa significa "durare a lungo" per uno smartwatch sotto i 100 euro.
Redmi Watch 6, 89,99 euro, punta tutto sull'autonomia: nei test dura 10-12 giorni con uso intenso, fino a 24 in modalità leggera. Il display AMOLED da 2,07" a 2000 nit è tra i più ampi della categoria, il telaio in alluminio da 9,9 mm regge bene l'usura quotidiana. Mancano NFC sul modello italiano e app di terze parti, ma per notifiche e fitness tracking resta uno dei migliori acquisti sotto i 100 euro.
Chi porta uno smartwatch al polso conosce bene quella piccola ansia serale: controllare la percentuale di batteria prima di andare a dormire, sperando che regga fino al mattino senza staccarsi dal caricabatterie.
Con il Redmi Watch 6 quell’abitudine si dissolve quasi del tutto. Xiaomi porta in Italia uno smartwatch economico che, invece di rincorrere funzioni premium poi eseguite a metà, concentra ogni risorsa su due elementi: un display enorme e una batteria che nei nostri test ha superato ampiamente la settimana di autonomia.
Il Redmi Watch 6 è disponibile in Italia dalla fine di maggio 2026 al prezzo di 89.99 euro. Si rivolge a chi vuole leggere notifiche, monitorare allenamenti e sonno e farlo per giorni consecutivi senza pensare al cavo di ricarica, rinunciando però a eSIM, pagamenti contactless e a un vero catalogo di app di terze parti.
Redmi Watch 6
Lo abbiamo indossato per settimane intere, tra allenamenti, notti di sonno tracciato e la curiosità (quasi ossessiva) di scoprire quando avrebbe ceduto la batteria.
La risposta, anticipiamo subito, ha sorpreso anche noi: la batteria da 550 mAh ha retto giorno dopo giorno molto più a lungo di quanto ci si aspetti da un dispositivo di questa fascia di prezzo.
Prima di arrivare al verdetto completo, però, vale la pena capire come si comportano display, costruzione e sensori, perché anche lì il Redmi Watch 6 ha qualche sorpresa in serbo.
- Autonomia reale di 10-12 giorni
- Display AMOLED da 2,07"
- Telaio in alluminio solido
- Corona rotante più pulsante secondario
- Oltre 150 modalità sportive e GPS dual L1
- Vetro temperato standard
- NFC assente sul modello destinato all'Italia
- Nessuna possibilità di installare app di terze parti
Sul fronte estetico il Redmi Watch 6 non inventa nulla, e non è un problema: la stragrande maggioranza degli smartwatch economici condivide la stessa forma squadrata con angoli arrotondati, un linguaggio visivo che ha semplicemente vinto la battaglia del settore.
Quello che convince davvero è la cura costruttiva. Il telaio in lega di alluminio misura appena 9,9 mm di spessore, circa 1,4 mm in meno rispetto al Redmi Watch 5, e si percepisce chiaramente al polso durante l'uso quotidiano.
Il peso di soli 31 grammi senza cinturino lo rende quasi impercettibile anche durante le notti dedicate al tracciamento del sonno. Sul fianco trovano posto una corona rotante in acciaio e un secondo pulsante configurabile, un dettaglio raro a questa cifra.
La certificazione 5ATM, validata da TÜV SÜD, consente di indossarlo in piscina mantenendo attivo il monitoraggio della frequenza cardiaca sott'acqua. Restano fuori portata saune e docce bollenti, ma per l'uso quotidiano è più che sufficiente.
Il display è probabilmente il motivo principale per cui il Redmi Watch 6 merita attenzione. Il pannello AMOLED da 2,07 pollici, con risoluzione 432x514 pixel e densità di 324 PPI, è enorme rispetto a molti concorrenti diretti, spesso fermi a 1,8 o 1,9 pollici.
Le cornici ultra sottili, appena 2 mm, generano un rapporto schermo-corpo dell'82%: nella pratica significa testo più leggibile e statistiche di allenamento consultabili senza avvicinare il polso al viso.
I 2000 nit di picco garantiscono un'ottima leggibilità sotto il sole diretto, un aspetto ancora tutt'altro che scontato nei wearable economici. Il refresh rate a 60Hz, raro in questa fascia, rende le animazioni fluide.
L'unico neo reale riguarda la protezione dello schermo: un semplice vetro temperato, non Gorilla Glass né zaffiro, che raccoglie micro-graffi con relativa facilità. Una pellicola protettiva, fin dai primi giorni, è quasi una necessità.
HyperOS 3 su un orologio da 99 euro non cerca di stupire, e fa bene: punta a restare snello e reattivo su hardware con risorse contenute. L'interfaccia è intuitiva, con notifiche verso il basso e widget di salute verso l'alto.
La reattività quotidiana è sorprendentemente buona, in alcuni casi superiore a prodotti concorrenti basati su WearOS: aprire un'app o rispondere a una notifica con un testo preimpostato avviene senza lag percepibili.
Il limite più evidente è l'impossibilità di digitare risposte personalizzate dal polso, disponibili solo tramite testi preimpostati o emoji. Per la maggior parte degli utenti non è un ostacolo reale.
Il vincolo più strutturale resta l'assenza totale di un sistema per installare applicazioni di terze parti: chi considera questo dettaglio imprescindibile dovrà orientarsi verso prodotti più costosi e con un ecosistema più aperto. Ovviamente, il faro in questo settore è Apple Watch, ma ci sono soluzioni wearOS che possono dare soddisfazione, senza spendere un capitale.
Con oltre 150 modalità sportive, il catalogo dell'app Mi Fitness copre uno spettro di attività che va ben oltre le esigenze della maggior parte degli utenti, dal running al nuoto fino a discipline molto specifiche.
Il monitoraggio della frequenza cardiaca risponde bene durante l'attività fisica, con alert automatici in caso di valori anomali anche a riposo. Il GPS dual L1 multi-sistema garantisce un aggancio rapido del segnale e un tracciamento stabile all'aperto.
Il sonno viene suddiviso tra fasi leggera, profonda, REM e veglia, con dati chiari nell'app. L'unica stranezza è la tendenza a classificare come sonno leggero i momenti in cui si resta fermi a letto senza dormire, un comportamento comune a molti modelli.
Completano il quadro il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno, lo stress h24 e la gestione del ciclo femminile, tutte funzioni compatibili con Strava e Apple Health.
Ed eccoci al punto che rende il Redmi Watch 6 un prodotto fuori scala rispetto al suo prezzo. Xiaomi dichiara fino a 24 giorni in uso leggero, 12 giorni in uso normale e 7 giorni con Always-On Display sempre attivo.
Nei nostri test, con notifiche attive, monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, tracciamento del sonno e alcune sessioni di allenamento con GPS ogni settimana, l'autonomia si è attestata stabilmente tra i 10 e i 12 giorni, in linea con quanto promesso.
È il dato che cambia davvero le abitudini: mentre molti smartwatch, inclusi modelli ben più costosi, costringono a una ricarica quasi quotidiana, qui il caricabatterie diventa un pensiero settimanale, non serale. L'autonomia è spesso il criterio più sottovalutato in fase di scelta, e il Redmi Watch 6 è la dimostrazione pratica di quanto conti.
La ricarica avviene tramite cavo magnetico proprietario a due pin e richiede circa 90 minuti per il ciclo completo. Manca la ricarica wireless, e smarrire quel cavo specifico significa doverne acquistare uno identico.
L'unità che Xiaomi mostra in Cina monta un trasmettitore NFC funzionante, utilizzabile per carte di trasporto e accessi. I dispositivi destinati al mercato italiano ne sono privi, una scelta quasi certamente commerciale per restare sotto la soglia psicologica dei 99,99 euro.
Va contestualizzato: l'NFC su uno smartwatch di questa fascia serve principalmente per pagamenti contactless e trasporti, funzioni che in Italia richiedono comunque un'integrazione bancaria specifica raramente disponibile su prodotti entry level.
È un'assenza reale, ma probabilmente meno determinante di quanto sembri a una prima occhiata, soprattutto se paragonata al vantaggio che il Redmi Watch 6 offre sul fronte dell'autonomia.
Redmi Watch 6
Il Redmi Watch 6 convince su tre fronti precisi: un display AMOLED da 2,07 pollici raro in questa fascia, un telaio in alluminio curato e soprattutto un'autonomia da 10 a 12 giorni che elimina l'ansia da ricarica serale tipica di molti smartwatch, compresi alcuni modelli ben più costosi.
Restano da segnalare il vetro temperato che si graffia con facilità, l'assenza dell'NFC sul modello italiano e l'impossibilità di installare app di terze parti, un limite reale solo per chi cerca un vero ecosistema software al polso.
A 89,99 euro, un display enorme, una costruzione solida e un'autonomia che si misura in settimane invece che in giorni compongono un pacchetto difficile da eguagliare in questa fascia di prezzo.
Per chi cerca notifiche, fitness tracking e giorni di libertà dal caricabatterie, il Redmi Watch 6 è tra i migliori acquisti possibili sotto i 100 euro.
Chi invece considera le app di terze parti o l'NFC un requisito imprescindibile dovrà guardare altrove e spendere sensibilmente di più, magari dando un'occhiata alla nostra classifica degli smartwatch fitness aggiornata a giugno 2026.
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