Xiaomi, ecco lo smartwatch lowcost da comprare oggi: costa pochissimo

Lo smartwatch economico di Xiaomi è in offerta con uno sconto del 41% e lo paghi meno di 70 euro. Schermo grande, monitoraggio avanzato della salute dell'attività fisica.

Xiaomi

Per acquistare uno smartwatch affidabile e che assicura ottime funzionalità non bisogna spendere delle cifre esagerate, ma basta conoscere i giusti dispositivi e approfittare delle giuste offerte. Come capita oggi su Amazon per il Redmi Watch 5. Lo smartwatch realizzato da Xiaomi è disponibile in offerta con uno sconto del 41% e approfitti del minimo storico. Lo paghi quasi la metà e fai un super affare. Una vera offerta da Black Friday da non farsi assolutamente scappare.

Il Redmi Watch 5 è uno smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e dotato di caratteristiche molto interessanti, a partire da uno schermo AMOLED extra large da oltre 2 pollici e una batteria che garantisce un’autonomia fino a 24 giorni. Grazie ai sensori presenti sotto la scocca permette un monitoraggio avanzato della salute e supporta tantissime attività sportive. Per ognuna ricevi statistiche avanzate che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone. Clicca sul banner qui in basso e approfitta della promo.

Redmi Watch 5

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Redmi Watch 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartwatch per tutti. Da oggi troviamo il Redmi Watch 5 in promo con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a soli 64,90 euro, con un risparmio netto di quasi 50 euro su quello di listino. Un prezzo alla portata di molti e che ti permette di fare un grandissimo affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna avviene anche in tempo rapidissimi, meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, come sempre hai tempo fino al 31 gennaio 2026. Quasi tre mesi di tempo per testare tutte le funzioni uniche di questo smartwatch Xiaomi.

Redmi Watch 5

Redmi Watch 5: caratteristiche e funzionalità

Il Redmi Watch 5 è progettato per chi vuole "vedere di più e fare di più". Il suo punto di forza è l’ampio display AMOLED da 2,07" con una cornice ultra-sottile e una luminosità massima di 1500 nit, che offre una visibilità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. Il design si caratterizza per una corona rotante in acciaio inossidabile, unita a un meccanismo a sgancio rapido che facilita il cambio dei cinturini.

Sul fronte del benessere e dello sport, il Redmi Watch 5 è un partner professionale. Offre un tracciamento della salute 24 ore su 24, monitorando continuamente la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e lo stress, con un chip di ultima generazione che assicura una migliore misurazione dei valori. Il monitoraggio del sonno è scientifico e per tutto il giorno. Per gli amanti dell’attività fisica, supporta oltre 150 modalità sportive e integra un sistema GNSS a 5 sistemi per una geolocalizzazione rapida e precisa durante gli allenamenti all’aperto. La resistenza all’acqua fino a 50 metri lo rende adatto a ben 18 sport acquatici.

Infine, le funzionalità smart includono la connettività Bluetooth per le chiamate direttamente dal polso, con un sistema di cancellazione del rumore che assicura una chiarezza eccezionale delle voci anche in ambienti rumorosi o ventosi. Chiudiamo con la batteria. L’autonomia è una caratteristica distintiva: il Redmi Watch 5 offre fino 24 giorni di durata della batteria con un utilizzo normale, permettendoti di godere di oltre tre settimane di monitoraggio continuo senza preoccupazioni.

Redmi Watch 5