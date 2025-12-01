Redmi Watch 5, prezzo in picchiata: costa meno della metà

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Ci sono alcune offerte del Black Friday di Amazon che ti stupiscono per lo sconto elevato e la convenienza. E in questo articolo ti parliamo di uno degli orologi smart che ha riscosso il maggior successo in questi giorni. Parliamo del Redmi Watch 5 che trovi sul sito di e-commerce con uno sconto esagerato del 55% e lo paghi meno di 50 euro. Un prezzo alla portata di molti e con il quale difficilmente riesci ad acquistare uno smartwatch con queste caratteristiche.

Il Redmi Watch 5, infatti, è dotato delle migliori tecnologie del momento e ti assicura un supporto completo in ogni momento della giornata. Lo puoi indossare sempre per tenere sotto controllo i principali parametri vitali, oppure per analizzare l’allenamento quotidiano. Controlla in tempo reale la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e supporta più di 150 modalità di allenamento. Anche la batteria stupisce con un’autonomia che può arrivare fino a 24 giorni. Non perdere questa occasione: l’offerta termina oggi.

Redmi Watch 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto eccezionale per il Redmi Watch 5. Lo smartwatch di Xiaomi è disponibile a un prezzo di soli 49,90 euro, con uno sconto del 55% rispetto a quello di listino. Lo paghi meno della metà e approfitti di una delle migliori promo di questo ultimo giorno di Black Friday su Amazon.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 31 gennaio 2026. Puoi anche acquistarlo oggi e regalarlo per Natale.

Redmi Watch 5: caratteristiche e funzionalità

Il prezzo non deve trare in inganno: il Redmi Watch 5 è uno smartwatch completo e ad alte prestazioni in grado di tenere sotto controllo tutti i principali parametri vitali e a supportarti negli allenamenti quotidiani.

Il design è caratterizzato da un display AMOLED da 2,07" molto luminoso e che garantisce un’ottima leggibilità in qualsiasi condizione di luce. Uno dei punti forti del dispositivo è l’autonomia che con un utilizzo normale del dispositivo può raggiungere i 24 giorni.

Per il monitoraggio delle attività sportive, il Redmi Watch 5 è quanto di meglio puoi trovare sul mercato. Offre supporto per oltre 150 \ modalità sportiveì, coprendo un’ampia gamma di attività che vanno dalla corsa al ciclismo, fino a 18 sport acquatici, grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri. Per il tracciamento delle attività all’aperto, il dispositivo è dotato di un chip GNSS che sfrutta i 5 principali sistemi di geolocalizzazione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou e QZSS), garantendo un posizionamento rapido e preciso, fondamentale per mappare percorsi e misurare distanze senza la necessità di portare con sé lo smartphone. Inoltre, per ottimizzare le prestazioni, l’orologio include corsi di running che puoi controllare direttamente dal polso.

Sul fronte della salute, il monitoraggio è completo e continuo, grazie a sensori che registrano i principali parametri vitali ventiquattro ore su ventiquattro: è possibile tracciare costantemente la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno nel sangue, oltre a monitorare le diverse fasi del sonno e il livello di stress. Questa funzione si integra con esercizi di respirazione guidati che includono quattro modalità specifiche (Relax, Concentrazione, Pisolino e Sonno profondo), utili per rilassare corpo e mente. Il sistema fornisce anche un Punteggio di Vitalità, una metrica che valuta l’energia e la condizione fisica generale dell’utente. Insomma, un orologio super completo e che solo per oggi trovi al minimo storico.

