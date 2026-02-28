Redmi, smartwatch top a prezzo mai visto: oggi lo paghi pochissimo

Il wearable del produttore cinese è caratterizzato da una leggerezza estrema (pesa solo 37 grammi) e versatilità. Oggi lo trovi a un prezzo bassissimo: risparmi decine di euro.

Xiaomi

Versatilità e leggerezza trasformate in uno smartwatch. Anche se non ti accorgerai (quasi mai) di averlo al polso, il Redmi Watch 3 di XIAOMI è pronto a supportarti in tutte le tue attività quotidiane.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Che tu abbia intenzione di allenarti per rimetterti in forma oppure voglia leggere le notifiche senza dover tirar fuori dalla tasca lo smartphone, fa poca differenza. Il dispositivo indossabile del produttore cinese è pronto ad accompagnarti in ogni tua avventura. E con i suoi soli 37 grammi di peso, è tra i wearable più leggeri che puoi trovare oggi in commercio.

Lo sconto che trovi oggi su Amazon rende il prezzo addirittura più leggero dello stesso smartwatch. La promozione garantita dal colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo storico: risparmi decine di euro e fai un vero affare.

XIAOMI Redmi Watch 3

Prezzo dimezzato per il Redmi Watch 3: non è mai stato così conveniente

Una promo da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sullo smartwatch del produttore cinese. Lo XIAOMI Redmi Watch 3 è disponibile su Amazon con uno sconto del 50% al prezzo più basso del web: non lo troverai più conveniente da nessun’altra parte. Comprandolo oggi lo paghi 64,78 euro anziché 129,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore.

XIAOMI Redmi Watch 3

XIAOMI Redmi Watch 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Redmi Watch 3 si presenta come uno smartwatch versatile e completo, ideale per chi è alla ricerca di un "compagno di polso" pronto ad accompagnarlo in qualunque avventura quotidiana. Dotato di un ampio display AMOLED da 1,75 pollici (con un rapporto schermo-corpo del 70%), può essere utilizzato all’aria aperta senza problemi. La luminosità massima di 600 Nits permette di leggere qualunque messaggio o notifica in arrivo anche sotto la luce diretta del sole.

Caratterizzato da una cornice con finitura metallica lucida, il Redmi Watch 3 pesa solo 37 grammi: sarà come non portarlo al polso. La versatilità è il suo punto di forza: oltre alle eleganti colorazioni della cassa, gli utenti possono scegliere tra più di 200 quadranti diversi, adattando il dispositivo al proprio outfit o all’umore della giornata con estrema semplicità.

Per gli appassionati di fitness, il dispositivo offre oltre 120 modalità sportive e un sistema GNSS indipendente compatibile con i principali satelliti per un tracciamento preciso dei percorsi. La salute è monitorata costantemente grazie ai sensori per la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue (SpO2) e l’analisi avanzata delle fasi del sonno profondo e leggero.

L’integrazione di microfono e altoparlante permette di gestire le chiamate Bluetooth direttamente dal polso con un semplice tocco. Nonostante le alte prestazioni, l’efficienza energetica è garantita da una batteria che assicura fino a 12 giorni di autonomia, eliminando l’ansia da ricarica e rendendolo un compagno affidabile per ogni avventura.

XIAOMI Redmi Watch 3