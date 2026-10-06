Redmi Note 17 Pro, lo smartphone con maxi batteria a prezzo stracciato

Il Redmi Note 17 Pro è in offerta con uno sconto del 27% e risparmi 150 euro su quello di listino. Schermo fluido e maxi batteria che può durare fino a tre giorni.

La Festa delle Offerte Prime è entrata nel vivo e le promo sono attive su Amazon. E alcune sono veramente speciali. Come nel caso del Redmi Note 17 Pro, smartphone medio di gamma lanciato da Xiaomi sul mercato da poche settimane e protagonista di un’occasione unica. Grazie allo sconto del 27% risparmi 150 euro e approfitti di una super occasione. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Il telefono si posiziona nella fascia alta del mercato: schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon ad alte prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 8340 mAh può durare fino a tre giorni e si ricarica rapidamente. Ti consigliamo di essere molto veloce: è uno dei telefoni più richiesti in queste ultime ore.

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Redmi Note 17 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle speciali. Grazie alla promo lampo della Festa delle Offerte Prime il Redmi Note 17 Pro è disponibile in offerta con uno sconto del 27% e il prezzo crolla a 399,90 euro. Il risparmio netto è di 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’eccezionalità di questa promo risiede nel fatto che il telefono è uscito sul mercato da pochissime settimane e trovarlo a questo prezzo è veramente un affare.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando il telefono ti viene consegnato.

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Redmi Note 17 Pro: le caratteristiche tecniche

Un telefono medio di gamma con una caratteristica che lo rende unica: la maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale e che supporta la ricarica rapida fino a 67W per avere il 100% di autonomia in meno di un’ora.

Il resto della scheda tecnica non è da meno. Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 6s Gen 4 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per installare tutte le applicazioni che vuoi e grazie a 12 gigabyte di RAM il multitasking non è un problema.

Il comparto fotografico si compone di una fotocamera posteriore da 50 megapixel supportata da un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, è disponibile una fotocamera da 16 megapixel. Un sistema di fotocamere che assicura ottimi scatti, anche quando c’è poca luce.

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