Redmi Note 17 Pro, sconto esagerato per lo smartphone con maxi batteria

Il Redmi Note 17 Pro è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi 200 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 6,83 pollici e maxi batteria che dura più di tre giorni.

L’accoppiata perfetta: batteria titanica e un’offerta da Black Friday. Il protagonista di una delle migliori offerte di oggi è il Redmi Note 17 Pro, smartphone di Xiaomi uscito sul mercato da un paio di mesi e disponibile da oggi con uno sconto shock del 33% che ti fa risparmiare 200 euro su quello di listino. Il risparmio netto è di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Condizioni che non solo lo rendono un vero best-buy, ma anche uno degli smartphone più venduti in queste ultime ore. La bontà dell’offerta la si intuisce anche dalle caratteristiche dello smartphone: schermo AMOLED super fluido, processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una maxi batteria da 8340 mAh con supporto alla ricarica rapida. Essendo una promo lampo può terminare da un momento all’altro e ti consigliamo di approfittarne ora.

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Redmi Note 17 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo dal sapore di Black Friday per il Redmi Note 17 Pro. Lo smartphone top di Xiaomi è in promo con uno sconto del 33% e lo paghi 399,90 euro, con un risparmio netto di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon per essere spedito e acquistandolo oggi lo puoi ricevere anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni assicurati dalla piattaforma di e-commerce

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Redmi Note 17 Pro: le caratteristiche tecniche

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre elevatissime e sei alla ricerca di un dispositivo affidabile e performante. La scheda tecnica del Redmi Note 17 Pro si basa su un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5 K (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 6s Gen 4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è di livello assoluto. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera anteriore da 16 megapixel. Hai anche il supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale per scattare ottime immagini in qualsiasi situazione.

Chiudiamo con uno dei pezzi forti dello smartphone: la batteria titanica da 8340 mAh che dura almeno fino a tre giorni, anche con un utilizzo inteso. C’è anche il supporto alla ricarica rapida fino a 67W che impiega circa un’ora per avere il 100% di autonomia. Un telefono top a un prezzo veramente interessante.

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