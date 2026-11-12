Redmi Note 17 Pro, il prezzo sprofonda: sconto esagerato

Lo smartphone di Xiaomi è in offerta con un super sconto del 37% e il prezzo sprofonda al minimo con un risparmio di ben 220 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Le offerte anticipate del Black Friday stanno iniziando a popolare la piattaforma di e-commerce e ce ne sono alcune che catturano immediatamente l’attenzione. Come quella disponibile da oggi per il Redmi Note 17 Pro 5G, smartphone di fascia alta del produttore cinese uscito sul mercato da pochi mesi. Grazie alla promo lampo disponibile da oggi, il prezzo crolla e approfitti dello sconto del 37% su quello di listino. Un risparmio netto di 220 euro a cui aggiungere anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo veramente unica che lo rende lo smartphone da comprare oggi. Sebbene si posizioni tra i medio di gamma, le prestazioni sono di livello superiore, grazie a un display immersivo AMOLED, il processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni e la doppia fotocamera posteriore. La ciliegina sulla torta è la batteria da 8340 mAh che porta l’autonomia a tre giorni completi.

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Redmi Note 17 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock che non devi farti sfuggire. Il Redmi Note 17 Pro è disponibile con un super sconto del 37% che fa crollare il prezzo a 379 euro, con un risparmio su quello consigliato di 220 euro. La promo non finisce qui: puoi anche pagarlo in 5 rate da 75,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni che solo Amazon sa assicurare e che lo rendono un vero best-buy.

Se hai necessità di acquistare un telefono nel minor tempo possibile, il Redmi Note 17 Pro è il modello che fa per te. Comprandolo oggi lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

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Redmi Note 17 Pro: maxi batteria e display immersivo

Tra gli smartphone lanciati sul mercato in questi ultimi mesi, il Redmi Note 17 Pro è sicuramente uno dei più interessanti. Connubio ideale tra un prezzo alla portata di molti e una scheda tecnica composta da componenti di ultima generazione.

Analizziamo nel dettaglio le componenti del Redmi Note 17 Pro:

Display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz. Luminosità di picco di 3500 nit.

da con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz. Luminosità di picco di 3500 nit. Processore Snapdragon 6s Gen 4

8 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 16 megapixel. La qualità degli scatti viene migliorata anche dal supporto dell’intelligenza artificiale che interviene sia mentre scatti sia nella fase di post editing.

Chiudiamo con una delle caratteristiche che distingue il Redmi Note 17 Pro da tutti gli altri telefoni: la mega batteria da 8340 mAh che porta l’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale. Hai anche il supporto alla ricarica super rapida da 67 W che impiega circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

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