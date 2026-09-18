Il Redmi Note 17 Pro Max è disponibile con un'offerta lancio che ti fa risparmiare 100 euro. Schermo super fluido e maxi batteria che dura tre giorni.

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Uscito sul mercato da pochissime ore e già disponibile in offerta con un super prezzo su Amazon. Stiamo parlando del nuovissimo Redmi Note 17 Pro Max, smartphone top di gamma di Xiaomi appena presentato e che si candida a essere uno dei più interessanti in questa fascia di prezzo. Per il lancio è disponibile su Amazon con uno sconto di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero con il servizio presente nella pagina prodotto. Non finisce qui: acquistando oggi il telefono ricevi anche un credito del valore di 50 euro da utilizzare per acquisti futuri sulla piattaforma di e-commerce. Sul fronte delle prestazioni, lo smartphone è dotato di componenti molto interessanti, a partire dall’ottimo processore Snapdragon 6 Gen5. A catturare l’attenzione è la maxi batteria da ben 9210 mAh che ti permette di utilizzarlo fino a tre giorni senza troppi patemi. Non perdere questa opportunità.

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Redmi Note 17 Pro Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Per il lancio del Redmi Note 17 Pro Max su Amazon è disponibile una promo veramente speciale. Per pochissimo tempo lo trovi a un prezzo di 549,90 euro con uno sconto del 15% che ti fa risparmiare 100 euro. Per un telefono uscito sul mercato da pochissimi giorni si tratta di un’occasione unica. Inoltre, per alleggerire l’esborso iniziale hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero. La promo non finisce qui: acquistandolo oggi ricevi anche 50 euro di credito Amazon da utilizzare per acquisti futuri.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai i soliti quattordici giorni di tempo.

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Redmi Note 17 Pro Max: le caratteristiche tecniche

Un telefono che ti porta nel futuro. Il Redmi Note 17 Pro Max è uno dei primi telefoni a utilizzare una maxi batteria al silicio carbonio con capacità monstre. Sotto la scocca trovi una batteria da 9210 mAh che porta l’autonomia fino a tre giorni, anche con un utilizzo intensivo. Non manca il supporto il supporto alla ricarica HyperCharge da 100 W che permette di avere il 100% di autonomia in poco meno di un’ora. Se sei alla ricerca di un telefono performante e che non devi ricaricare tutti i giorni, il Redmi Note 17 Pro Max è il modello che fa per te.

Anche il resto della scheda tecnica è di livello assoluto. A partire dall’ottimo display AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità. Lo schermo si prende anche cura anche del tuo comfort visivo e non stanca dopo un utilizzo intensivo. Le prestazioni sono affidate al nuovo processore Snapdragon 6 Gen5, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Hai tutto lo spazio per installare le app che più ami e per salvare foto e documenti.

Il comparto fotografico non ti delude. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema versatile con cui puoi scattare buone foto in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. Non manca la presenza di algoritmi che migliorano istantaneamente la qualità di foto e video.

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