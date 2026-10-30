Redmi Note 17 Pro Max, maxi batteria e prezzo stracciato: sconto incredibile

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Il Redmi Note 17 Pro Max è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi 200 euro. Schermo AMOLED da 6,83 pollici, ottime prestazioni e una maxi batteria da 9210 mAh.

Xiaomi

Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma a un prezzo mai visto prima, ecco l’offerta che fa per te. Per l’ultimo weekend di ottobre troviamo su Amazon una promo lampo dedicata al Redmi Note 17 Pro Max. Da oggi, infatti, è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni imperdibili per un telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo e dotato di una scheda tecnica molto interessante, a partire da un elemento che lo rende unico: la maxi batteria da 9210 mAh che permette di utilizzarlo fino a quattro giorni. Il resto della scheda tecnica si compone di uno schermo da 6,83 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon e una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Non lasciarti sfuggire questa promo: può terminare da un momento all’altro.

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Redmi Note 17 Pro Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Redmi Note 17 Pro Max è disponibile su Amazon a un prezzo di 399,90 euro grazie allo sconto del 33% disponibile nella pagina prodotto. Si tratta di un’occasione unica per risparmiare ben 200 euro sul prezzo consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,98 euro al mese. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa offrire.

Consegna e spedizione immediata per il Redmi Note 17 Pro Max. Acquistandolo oggi ricevi lo smartphone anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato

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Redmi Note 17 Pro Max: le caratteristiche tecniche

Potenza e autonomia titanica sono il connubio perfetto per rendere il Redmi Note 17 Pro Max uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi. Telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato delle migliori componenti tecniche del momento.

Partiamo dall’elemento che lo rende veramente MAX: la batteria da 9210 mAh che porta l’autonomia ad almeno quattro giorni con un utilizzo normale. Se non è un record, poco ci manca. Inoltre, supporta anche la ricarica rapida HyperCharge da 100 W che permette di avere il 100% di autonomia in circa un’ora.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5 K e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 6 Gen 5 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Il multitasking non è certo un problema e lo puoi utilizzare con qualsiasi applicazione.

Il comparto fotografico non è da meno. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. La qualità degli scatti e dei video è di livello assoluto, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Nella parte anteriore, invece, trova posto una fotocamera da 32 megapixel che assicura selfie già pronti da caricare sui propri profili social. Non perdere tempo e approfitta immediatamente di questa occasione.

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