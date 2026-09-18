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Redmi Note 17 arriva in Italia con quattro modelli. Il Pro Max si distingue per la batteria da 9.210 mAh e la ricarica a 100 W.

Xiaomi

La serie Redmi Note 17 debutta in Italia puntando su batterie molto capienti, prezzi promozionali e una gamma di quattro smartphone di fascia media.

Il Pro Max 5G si distingue per la batteria da 9.210 mAh, la ricarica a 100 W e promesse di autonomia fino a tre giorni in condizioni d’uso favorevoli.

I modelli Pro condividono display AMOLED da 6,83 pollici, resistenza IP68 e funzioni basate su HyperOS 3, mentre il base parte da 249,90 euro.

La nuova serie Redmi Note 17 punta sull’autonomia, con una batteria da 9.210 mAh sul Pro Max 5G. Per questo modello, Xiaomi anticipa fino a tre giorni di utilizzo con una carica. Sono quattro gli smartphone di fascia media arrivati in Italia, con prezzi promozionali da 249,90 euro.

Redmi Note 17 Pro Max: batteria europea e ricarica a 100 W

Il modello distribuito in Italia è quello europeo: la sua batteria è diversa da quella da 10.000 mAh disponibile in altri mercati. Le celle al silicio carbonio permettono di immagazzinare più energia nello stesso spazio rispetto alle soluzioni tradizionali, offrendo batterie più generose senza aumentare eccessivamente le dimensioni. La ricarica cablata HyperCharge raggiunge i 100 W.

I tre giorni di autonomia dichiarati da Xiaomi dipendono dalle condizioni d’uso. Quanto alla durata nel tempo, l’azienda afferma che il sistema è progettato per mantenere buone prestazioni della batteria fino a sei anni.

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Prezzi Redmi Note 17 in Italia: le configurazioni

Redmi Note 17 Pro Max 5G con 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione ha un prezzo di listino di 649,90 euro, mentre la versione da 8/256 GB costa 599,90 euro.

Anche Redmi Note 17 Pro 5G da 8/512 GB ha un prezzo ufficiale di 599,90 euro.

Redmi Note 17 5G parte da 349,90 euro per la configurazione da 6/128 GB. Per Redmi Note 17 senza 5G si parte invece da 249,90 euro, nella versione da 4/128 GB.

Al lancio potrebbero essere disponibili offerte speciali sui diversi modelli, con prezzi inferiori a quelli di listino.

Redmi Note 17 Pro: cosa cambia rispetto al Pro Max

Il Pro 5G ha una batteria da 8.340 mAh con ricarica a 67 W. Cambia anche il processore: monta Snapdragon 6s Gen 4, mentre il Pro Max adotta Snapdragon 6 Gen 5.

Entrambi abbinano una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica a un’ultragrandangolare da 8 megapixel. La fotocamera frontale è invece da 16 megapixel sul Pro e da 32 megapixel sul Pro Max.

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Schermo AMOLED e resistenza dei modelli Pro

Pro e Pro Max condividono lo schermo AMOLED da 6,83 pollici, con frequenza fino a 120 Hz. Il vetro frontale è Gorilla Glass Victus 2.

Entrambi hanno le certificazioni IP66 e IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Xiaomi parla anche di una resistenza alle cadute fino a tre metri, nelle condizioni previste dai test.

I due modelli utilizzano HyperOS 3, basato su Android 16. Sul Pro Max è disponibile Google Gemini, insieme a funzioni per modificare le fotografie con l’intelligenza artificiale.

Le specifiche tecniche di Redmi Note 17

Redmi Note 17, il modello base della serie, ha un display AMOLED FHD+ da 6,99 pollici e parte da 4 GB di RAM. Monta il processore Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, affiancato da 6 o 8 GB di RAM nelle configurazioni superiori.

Anche questo modello mette l’autonomia in primo piano, grazie a una batteria da 7.700 mAh compatibile con la ricarica rapida da 45 W. Le specifiche sono meno ambiziose rispetto alle versioni superiori della gamma, ma il compromesso può essere interessante per chi vuole contenere la spesa senza rinunciare a una batteria di grande capacità.

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