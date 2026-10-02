Redmi Note 17, prezzo sprofonda: è il telefono economico da comprare oggi

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Il Redmi Note 17 è in offerta con uno sconto del 33% e il prezzo crolla. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo da 6,99 pollici, fotocamera da 50 megapixel e ottimo processore Snapdragon.

Xiaomi

Le promo anticipate della Festa delle Offerte Prime riservano sempre grandi sorprese ed è quello che accade oggi con il Redmi Note 17, telefono medio di gamma disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 33% e risparmi ben 150 euro. L’offerta è eccezionale per un semplice motivo: stiamo parlando di un telefono uscito sul mercato da poche settimane e dotato di tante componenti ultima generazione. Un esempio è la mega batteria da 7700 mAh che porta l’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale. Ottimo anche lo schermo extra-large da 6,99 pollici che puoi utilizzare per tantissime cose, dal vedere film e serie TV fino al leggere le notizie. Le prestazioni sono affidabili e la fotocamera principale da 50 megapixel assicura ottimi scatti. Un telefono completo e che oggi trovi a un prezzo speciale.

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Redmi Note 17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta shock per un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane. Il Redmi Note 17 è disponibile a un prezzo di 299,90 euro con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare 150 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta di una delle migliori occasioni del giorno. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 59,98 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore, ma dipende anche da quando e da dove effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo, ma difficilmente te ne pentirai.

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Redmi Note 17: le caratteristiche tecniche

Difficile trovare nella fascia media un telefono con un rapporto qualità-prezzo migliore. Il Redmi Note 17 cattura subito l’attenzione grazie a una caratteristica che hanno pochi smartphone: la mega batteria da 7700 mAh che porta l’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale. Se non vuoi ricaricare il telefono tutti i giorni, questo è il modello che fa per te. Supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% in circa un’ora.

Il resto della scheda tecnica non è da meno. Partiamo dal primo elemento che cattura immediatamente l’attenzione: lo schermo AMOLED extra-large da 6,99 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Oltre a essere molto fluido nell’utilizzo quotidiano, il display si prende anche cura dei tuoi occhi. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 4 Gen 4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico non è da meno. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera da 50 megapixel che assicura ottimi scatti e video già pronti per essere caricati sui social. Nella parte frontale, invece, c’è una fotocamera per i selfie da 16 megapixel. A supporto hai anche un assistente creativo AI che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini.

Infine, Xiaomi ha anche assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza per almeno sei anni. Questo vuol dire che non sarai costretto a cambiare il telefono dopo un paio di anni perché diventato troppo vecchio.

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