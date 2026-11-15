Redmi Note 17, prezzo mai visto prima: oggi costa pochissimo

Il Redmi Note 17 è in promo con un ottimo sconto del 29% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo immersivo da 6,99 pollici, fotocamera da 50 megapixel e maxi batteria da 7700 mAh.

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Le promo anticipate del Black Friday riservano sempre grandi sorprese, ed è quello che accade oggi con il Redmi Note 17 5G, ultima versione dello smartphone lowcost di Xiaomi. Uscito sul mercato da pochissimi mesi, è disponibile da oggi in offerta con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Le condizioni sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una vera offerta shock che non devi farti sfuggire per nessun motivo. Lo smartphone è il modello ideale per tutti coloro che vogliono spendere poco, ma allo stesso tempo sono alla ricerca di un telefono che duri nel tempo. E in fatto di durata, in pochi possono competere con questo modello. A bordo, infatti, è presente una maxi batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni. Lo schermo immersivo da 6,99 pollici è perfetto per vedere film e serie TV, mentre il processore Snapdragon assicura prestazioni fluide. Non perdere tempo: le scorte sono limitate.

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Redmi Note 17 5G: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Redmi Note 17 nella versione 5G in offerta a un prezzo di 249,90 euro grazie allo sconto del 29% che fa crollare il prezzo al minimo storico, come confermato da Rufus, l’assistente AI di Amazon. Il risparmio sul prezzo di listino è di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,98 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027.

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Redmi Note 17 5G: schermo immersivo e maxi batteria

Uno smartphone che in pochissimo tempo ha ricevuto il badge "Scelta Amazon" riservato solitamente ai dispositivi che rispettano specifiche caratteristiche tecniche.

Per capirlo basta analizzare nel dettaglio le caratteristiche principali:

Display AMOLED da 6,99 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano,

da con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano, Processore Snapdragon 4 Gen4,

6 gigabyte di RAM,

128 gigabyte di memoria interna.

Un display molto ampio con cui puoi vedere anche film e serie TV mentre sei in viaggio.

Il comparto fotografico non ti delude. Nella parte posteriore trovi una fotocamera da 50 megapixel che assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione, anche grazie all’utilizzo di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. Per gli scatti frontali, invece, puoi utilizzare la fotocamera anteriore da 16 megapixel. Con l’Assistente creativo AI hai tante funzioni avanzate per il post-editing che ti permettono di migliorare ogni scatto.

Chiudiamo con uno dei punti forti dello smartphone: la maxi batteria da 7700 mAh che porta l’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale e supporta anche la ricarica rapida.

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