Xiaomi, offerta speciale su Amazon: crolla il prezzo dello smartphone top

Il nuovo Redmi Note 15 Pro è in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro. Scopri le caratteristiche tecniche e il prezzo.

Può uno smartphone appena uscito sul mercato diventare un best-seller e un best-buy? La risposta è sì se sei un telefono Redmi e sei disponibile su Amazon con una promo lancio. Parliamo del Redmi Note 15 Pro, nuovo telefono top di gamma di Xiaomi disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 20% che ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Può sembrare un’offerta di poco conto, ma si tratta di un telefono uscito da circa una settimana. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni di acquisto che solo Amazon sa assicurare.

La scheda tecnica del Redmi Note 15 Pro è molto interessante e posiziona il telefono nella fascia alta del mercato. Si basa su un display AMOLED ad alta risoluzione, con refresh rate elevatissimo e soprattutto molto resistente. Prestazioni assicurate dal processore MediaTek di ultima generazione, mentre nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da ben 200 megapixel ad altissima nitidezza. Per chiudere una batteria da ben 6500 mAh che può durare fino a 3 giorni e supporta la ricarica rapida.

Redmi Note 15 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta lampo imperdibile per il nuovo telefono di Xiaomi. Da oggi è disponibile il Redmi Note 15 Pro a un prezzo speciale di 319,90 euro con uno sconto del 20%. Può sembrare uno sconto di poco conto, ma parliamo di un telefono uscito sul mercato da solo una settimana. Il risparmio totale è di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 63,98 euro.

La disponibilità di questo ottimo smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato, ma difficilmente ne resterai deluso

Redmi Note 15 Pro: le caratteristiche tecniche

La qualità Xiaomi a un prezzo alla portata di tutti. Il Redmi Note 15 Pro è una delle migliori soluzioni disponibili oggi se non vuoi spendere cifre elevate e sei alla ricerca di un telefono che assicuri ottime prestazioni. Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dal display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto più fluido con le app che utilizzi maggiormente, soprattutto le app social e videogame. Lo schermo si prende anche cura della salute dei tuoi occhi e li protegge dalle fastidiose luci blu. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G200-Ultra supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per il multitasking e per installare tutte le app che vuoi.

Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel, supportato da un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel. La fotocamera principale assicura scatti molto nitidi anche quando c’è poca luminosità. Un unico obiettivo con ben cinque lunghezze focali. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 32 megapixel supportata dall’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 6500 mAh che può durare fino a 3 giorni con un utilizzo normale. La ricarica rapida permette di avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora. Uno smartphone come ne trovi pochi sul mercato e da oggi a un prezzo speciale.

