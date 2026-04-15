Xiaomi, questo è lo smartphone top da comprare oggi: il prezzo sprofonda
Il Redmi Note 15 Pro è in offerta con uno sconto del 32% e risparmi centinaia di euro. Non perdere questa occasione e approfitta del minimo storico.
Con la nuova gamma di Redmi Note, Xiaomi ha fatto un ulteriore passo in avanti nel portare caratteristiche e funzioni premium in smartphone con un prezzo accessibile a molti. Prezzo che diventa straordinario in giornate come oggi, nelle quali gli smartphone del produttore cinese sono in offerta con uno sconto mai visto prima. A catturare l’attenzione è soprattutto il Redmi Note 15 Pro che troviamo su Amazon con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Il Redmi Note 15 Pro è quanto di meglio possa offrire la fascia dei medio di gamma in questo momento, grazie a un display super fluido, un ottimo processore e un comparto fotografico professionale con sensore principale da 200 megapixel. Non perdere questa occasione
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Redmi Note 15 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon
Prezzo speciale per il Redmi Note 15 Pro. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile in promo a un prezzo di 271,50 euro, con uno sconto del 32% su quello di listino. Il risparmio netto sfiora quasi i 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.
La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.
Redmi Note 15 Pro: le caratteristiche tecniche
Il Redmi Note 15 Pro si posiziona in quella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma, ma che strizza l’occhio soprattutto ai telefoni più prestazionali. E per capirlo basta solamente analizzare la scheda tecnica, a partire dall’elemento che cattura immediatamente l’attenzione: lo schermo. Il Redmi Note 15 Pro è dotato di un display AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra, chipset di ultima generazione, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.
Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema di sensori versatile e che assicurano ottimi scatti in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 32 megapixel. Per la fase di post-editing hai anche il supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale.
Sempre a propositi di AI, Xiaomi ha dotato lo smartphone di strumenti avanzati che ti aiutano nelle azioni ripetitive quotidiane. Chiudiamo con la batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Supporta la ricarica super rapida.
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