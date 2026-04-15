Il Redmi Note 15 Pro è in offerta con uno sconto del 32% e risparmi centinaia di euro. Non perdere questa occasione e approfitta del minimo storico.

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Con la nuova gamma di Redmi Note, Xiaomi ha fatto un ulteriore passo in avanti nel portare caratteristiche e funzioni premium in smartphone con un prezzo accessibile a molti. Prezzo che diventa straordinario in giornate come oggi, nelle quali gli smartphone del produttore cinese sono in offerta con uno sconto mai visto prima. A catturare l’attenzione è soprattutto il Redmi Note 15 Pro che troviamo su Amazon con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Il Redmi Note 15 Pro è quanto di meglio possa offrire la fascia dei medio di gamma in questo momento, grazie a un display super fluido, un ottimo processore e un comparto fotografico professionale con sensore principale da 200 megapixel. Non perdere questa occasione

Redmi Note 15 Pro

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Redmi Note 15 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Redmi Note 15 Pro. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile in promo a un prezzo di 271,50 euro, con uno sconto del 32% su quello di listino. Il risparmio netto sfiora quasi i 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro: le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 15 Pro si posiziona in quella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma, ma che strizza l’occhio soprattutto ai telefoni più prestazionali. E per capirlo basta solamente analizzare la scheda tecnica, a partire dall’elemento che cattura immediatamente l’attenzione: lo schermo. Il Redmi Note 15 Pro è dotato di un display AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra, chipset di ultima generazione, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema di sensori versatile e che assicurano ottimi scatti in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 32 megapixel. Per la fase di post-editing hai anche il supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale.

Sempre a propositi di AI, Xiaomi ha dotato lo smartphone di strumenti avanzati che ti aiutano nelle azioni ripetitive quotidiane. Chiudiamo con la batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Supporta la ricarica super rapida.

Redmi Note 15 Pro