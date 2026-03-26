Xiaomi, lo smartphone con batteria infinita crolla di prezzo: affare lampo

Il Redmi Note 15 Pro Plus è in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro. Schermo super fluido, ottime prestazioni e fotocamera da 200 megapixel.

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Uno smartphone top di gamma che paghi quanto un medio di gamma. E tutto grazie all’offerta lampo di Amazon disponibile da oggi per il Redmi Note 15 Pro+, smartphone di Xiaomi da pochissimo uscito sul mercato. Sul sito di e-commerce è in promo speciale con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 317,50 euro, con un risparmio netto di quasi 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Approfitta immediatamente di questa offerta e clicca sul link per accedere alla pagina prodotto Amazon.

Redmi Note 15 Pro+

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Redmi Note 15 Pro+

La disponibilità dello smartphone di Xiaomi è immediata e acquistandola oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Xiaomi

Per capire le potenzialità del Redmi Note 15 Pro+ basta vedere la scheda tecnica del telefono. Uno smartphone progettato per essere un top di gamma e per essere un’ottima alternativa ai telefono premium che costano molto di più.

La scheda tecnica è molto interessante e si basa su componenti di ultima generazione. Partiamo dall’ottimo display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Il refresh rate fino a 120 Hz lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7s Gen 4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è versatile si adatta perfettamente alle tue esigenze. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. A supporto hai anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano istantaneamente la qualità degli scatti.

Chiudiamo con un’altra delle caratteristiche che catturano subito l’attenzione: la batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni e che supporta la ricarica HyperCharge fino a 100 W. In questo modo hai il 100% dell’autonomia in poco meno di mezzora.

Redmi Note 15 Pro+