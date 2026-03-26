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Xiaomi, lo smartphone con batteria infinita crolla di prezzo: affare lampo

Il Redmi Note 15 Pro Plus è in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro. Schermo super fluido, ottime prestazioni e fotocamera da 200 megapixel.

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Redmi Note 14 Pro+ MisterGadget.Tech

Uno smartphone top di gamma che paghi quanto un medio di gamma. E tutto grazie all’offerta lampo di Amazon disponibile da oggi per il Redmi Note 15 Pro+, smartphone di Xiaomi da pochissimo uscito sul mercato. Sul sito di e-commerce è in promo speciale con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 317,50 euro, con un risparmio netto di quasi 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Approfitta immediatamente di questa offerta e clicca sul link per accedere alla pagina prodotto Amazon.

Redmi Note 15 Pro+

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317,50 €499,90 € -182,40 € (36%)

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Redmi Note 15 Pro+

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La disponibilità dello smartphone di Xiaomi è immediata e acquistandola oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Redmi Note 15 Pro PlusXiaomi

Per capire le potenzialità del Redmi Note 15 Pro+ basta vedere la scheda tecnica del telefono. Uno smartphone progettato per essere un top di gamma e per essere un’ottima alternativa ai telefono premium che costano molto di più.

La scheda tecnica è molto interessante e si basa su componenti di ultima generazione. Partiamo dall’ottimo display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Il refresh rate fino a 120 Hz lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7s Gen 4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è versatile si adatta perfettamente alle tue esigenze. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. A supporto hai anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano istantaneamente la qualità degli scatti.

Chiudiamo con un’altra delle caratteristiche che catturano subito l’attenzione: la batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni e che supporta la ricarica HyperCharge fino a 100 W. In questo modo hai il 100% dell’autonomia in poco meno di mezzora.

Redmi Note 15 Pro+

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