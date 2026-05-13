Xiaomi, lo smartphone con batteria infinita a prezzo stracciato: minimo storico

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Torna in offerta il Redmi Note 15 Pro Plus, il telefono top di gamma della nuova gamma di smartphone lanciata dal colosso cinese da alcuni mesi. Un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato, anche se oggi lo trovi a un prezzo alla portata di molti. Il merito è della promo lampo disponibile su Amazon: grazie a un ottimo sconto del 38% risparmi quasi 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Anche per questo modello Xiaomi ha fatto un lavoro eccellente scegliendo alcune delle migliori componenti del momento, a partire dall’ottimo display CrystalRes da 6,83 pollici super fluido, dal processore Snapdragon 7s Gen 4 e dalla batteria massiva da 6580 mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Una promo che può terminare da un momento all’altro e che ti consigliamo di cogliere al volo.

Redmi Note 15 Pro Plus

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Redmi Note 15 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta da cogliere al volo per il Redmi Note 15 Pro Plus. Su Amazon è disponibile in promo a un prezzo di 309 euro con uno sconto del 38% su quello di listino. Il risparmio netto è di quasi 200 euro e approfitti del minimo storico per un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

La disponibilità di questo telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato, ma è consigliabile leggere le condizioni per il reso.

Redmi Note 15 Pro Plus

Redmi Note 15 Pro Plus: le caratteristiche tecniche

Il prezzo a cui lo troviamo oggi può trarre in inganno, ma il Redmi Note 15 Pro+ si posiziona nella fascia alta del mercato e non ha paura di essere confrontato con modelli più blasonati e costosi.

La scheda tecnica dello smartphone si basa su un ottimo display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità con le app che utilizzi maggiormente, soprattutto social e videogame. Ottima anche la luminosità che lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7s Gen4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Lo smartphone fa un deciso salto in avanti anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel e a supporto trovi una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel. Nella parte anteriore è presente una fotocamera da 32 megapixel che assicura ottimi selfie. La qualità delle immagini è anche assicurata dagli algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono in tempo reale per correggere errori nelle impostazioni della fotocamera.

Chiudiamo con un altro dei punti forti dello smartphone, la batteria da 6580 mAh che dura tranquillamente fino a due giorni. Il supporto alla ricarica rapida permette di avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

Redmi Note 15 Pro Plus