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Il Redmi Note 15 Pro Plus è in offerta con uno sconto del 37% e risparmi quasi 200 euro. Schermo super fluido e fotocamera principale da 200 megapixel.

MisterGadget.Tech

Aprile non poteva terminare in modo migliore. Questa ultima settimana si apre con un’occasione da cogliere al volo: su Amazon trovi il Redmi Note 15 Pro Plus in offerta con uno sconto del 37% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Un’occasione imperdibile per un telefono lanciato sul mercato da poche settimane e che a tutti gli effetti è un top di gamma. Come sempre Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro su questa serie e ha dotato lo smartphone di componenti top, a partire dallo schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e il processore Snapdragon di ultima generazione. Ottimo anche il comparto fotografico dotato di una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel. Un telefono top, versatile e da oggi a un prezzo stracciato.

Redmi Note 15 Pro+

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Redmi Note 15 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Crolla il prezzo dello smartphone top di Xiaomi. Da oggi il Redmi Note 15 Pro Plus è disponibile con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 314,05 euro, con un risparmio netto su quello di listino di quasi 200 euro. Per un telefono uscito sul mercato da poche settimane si tratta di un’ottima occasione e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando effettui l’acquisto.

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro+: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che non ha paura di sfidare dispositivi molto più costosi e che punta tutto sulle prestazioni e sull’affidabilità. Il Redmi Note 15 Pro+ è dotato di una scheda tecnica che lo posiziona nella fascia alta del mercato e per capirlo basta veramente poco. Partiamo dal primo elemento che spicca immediatamente: il display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima la luminosità e protegge gli occhi dalle fastidiose luci blu. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7s Gen4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Puoi installare tutte le app che vuoi e il multitasking non è certo un problema.

Xiaomi ha investito molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 200 megapixel supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema versatile e completo che permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. Xiaomi ha dotato l’app della fotocamera anche di filtri avanzati che assicurano ottimi scatti.

Chiudiamo con una delle caratteristiche più importanti: la batteria da 6580 mAh che dura fino a due giorni senza troppi patemi e supporta anche la ricarica HyperCharge da 100 W. Le scorte sono limitate, quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Redmi Note 15 Pro+