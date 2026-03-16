Redmi Note 15 Pro Plus, prezzo in picchiata: sconto mai visto prima

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Da oggi trovi il Redmi Note 15 Pro Plus in promo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

MisterGadget.Tech

La nuova gamma Redmi Note 15 è una delle novità più interessanti tra quelle lanciate in questo inizio di 2026. All’apice della gamma c’è il Redmi Note 15 Pro+, telefono che senza paura di essere smentiti possiamo definire un vero top di gamma. Smartphone dotato di ottime caratteristiche tecniche, a partire da una mega batteria da 6500 mAh e che da oggi troviamo in offerta al minimo storico. Il merito è dello sconto del 36% che fa scendere il prezzo a soli 320,30 euro con un risparmio netto di quasi 180 euro su quello di listino. Una promo esclusiva e che non devi farti scappare per nessun motivo: può terminare da un momento all’altro e le scorte sono limitate.

Redmi Note 15 Pro+

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte dei dispositivi venduti su Amazon, hai quattordici giorni di tempo per provare tutte le funzionalità ed effettuare il reso gratuito.

Xiaomi

Redmi Note 15 Pro+

Il Redmi Note 15 Pro Plus può essere messo sullo stesso livello di telefoni molto più costosi. Come sempre Xiaomi ha svolto un ottimo lavoro e ha dotato lo smartphone di alcune delle migliori componenti di questi ultimi mesi, a partire dall’affidabile display CrystalRes AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo ampio e con cui puoi vedere tutti i tuoi contenuti preferiti alla massima risoluzione. Anche le prestazioni sono ottime grazie alla presenza del processore Snapdragon 7S Gen 4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Lo smartphone è realizzato anche con molta cura e con materiali resistenti che ne assicurano la durata nel tempo.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel che assicura scatti professionali in ogni situazione. A supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene nel migliorare ogni singolo scatto. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel.

Chiudiamo con un’altra delle “killer feature" di questo smartphone: la batteria. A bordo trovi una batteria con una capacitià massiva di 6500 mAh che ti permette di coprire fino a due giorni senza troppi problemi. Inoltre, grazie alla ricarica rapida fino a 100 W impieghi solo poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 15 Pro+