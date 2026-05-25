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Il Redmi Note 15 Pro Plus è in offerta con uno sconto del 38% e risparmi quasi 200 euro. Schermo super fluido, ottime prestazioni e fotocamera da 200 megapixel.

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Torna in offerta con un super prezzo il Redmi Note 15 Pro Plus, il telefono top di gamma realizzato da Xiaomi e uscito sul mercato solo da un paio di mese. Parliamo di un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato, ma che da oggi trovi a un prezzo alla portata di tutti. Il merito è dello sconto lampo del 38% disponibile su Amazon che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Lo smartphone assicura prestazioni top grazie alla presenza del processore Snapdragon 7 Gen4, mentre il display assicura immagini con qualità cinematografiche. Ottimo anche il comparto fotografico con la presenza di un sensore principale da 200 megapixel. La ciliegina sulla torta è la batteria massiva da 6500 mAh. Devi essere veloce, le scorte sono limitate e potrebbero finire da un momento all’altro.

Redmi Note 15 Pro Plus

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Redmi Note 15 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il Redmi Note 15 Pro Plus è disponibile su Amazon in offerta a un prezzo di 308,15 euro, con uno sconto del 38% su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Per un telefono uscito sul mercato da un paio di mesi è un’occasione da non farsi scappare.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Redmi Note 15 Pro Plus

Redmi Note 15 Pro+: le caratteristiche tecniche

Se non si vuole spendere cifre esorbitanti per un telefono top di gamma, il Redmi Note 15 Pro Plus è quello che devi acquistare oggi. Parliamo di uno smartphone dotato non solo di una scheda tecnica con componenti di fascia alta, ma in grado anche di resistere alla polvere e all’acqua. Un telefono progettato per durare nel tempo.

Il Redmi Note 15 Pro+ basa la scheda tecnica sullo schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione 1,5K, superiore anche al FullHD. Uno schermo con cui puoi vedere qualsiasi contenuto con la miglior qualità possibile. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen4, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per il multitasking e per installare tutte le app che vuoi.

Un altro dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da ben 200 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema versatile che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. Nella parte frontale, invece, trovi un sensore fotografico da 32 megapixel, per selfie perfetti da caricare sui social. Gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono in tuo soccorso nel migliorare la qualità di ogni foto e di ogni video.

La scheda tecnica si completa con una batteria massiva da 6500 mAh in grado di durare fino due giorni, anche con utilizzo intensivo. Supporta la ricarica super rapida a 100 W per avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

Redmi Note 15 Pro Plus