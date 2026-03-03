Xiaomi, questo smartphone top è da comprare subito: sconto incredibile

Il Redmi Note 15 Pro è in offerta al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Schermo super fluido, fotocamera da 200 MP e batteria infinita.

Xiaomi ha iniziato il 2026 nel migliore dei modi, lanciando sul mercato la nuova gamma Redmi Note 15 che si compone di diversi smartphone molto interessanti. Tra questi c’è anche il Redmi Note 15 Pro, telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che da oggi troviamo a un prezzo imperdibile. Grazie alla promo lampo disponibile su Amazon il prezzo scende a 264,10 euro, con uno sconto del 34% su quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 140 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Un’occasione che non devi farti scappare per un telefono dal rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

Sul Redmi Note 15 Pro 5G troviamo alcune delle componenti più interessanti lanciate nell’ultimo periodo. Partiamo dall’ottimo schermo CrystalRes AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Un display che non solo è molto fluido, ma che raggiunge dei picchi di luminosità elevati. Ottimo il processore MediaTek Dimesity 7400-Ultra che assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione ed è supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Molto interessante il comparto fotografico che si basa su una fotocamera principale da 200 megapixel di livello professionale e che solitamente trovi solo su modelli molto più costosi e su un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento sulla fotocamera da 20 megapixel. Nell’app fotocamera trovi anche tanti filtri e tante modalità di scatto che rendono uniche le tue foto.

Un altro dei punti di forza dello smartphone è la mega batteria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni anche con un utilizzo intenso. La turbo ricarica impiega solamente poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Non mancano le funzioni AI avanzate e Xiaomi ha assicurato che lo smartphone riceverà sei anni di aggiornamenti di sicurezza. Un telefono con caratteristiche da top di gamma e che solo per oggi paghi quanto un medio.

