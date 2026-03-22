Xiaomi, crolla il prezzo dello smartphone con batteria infinita: minimo storico

Il Redmi Note 15 Pro è in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Batteria massiva e fotocamera da 200 megapixel.

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L’offerta lampo del weekend che non devi assolutamente farti scappare. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il Redmi Note 15 Pro in promo con un ottimo sconto del 24% che fa scendere il prezzo a 228 euro. Per questa versione dl nuovo telefono top di Xiaomi si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 45,60 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni esclusive che trovi solo su Amazon e che ti permettono di fare un ottimo affare per un telefono versatile, con ottime caratteristiche e che soddisfa le tue necessità quotidiane. Non perdere questa opportunità e clicca sul link dell’offerta.

Redmi Note 15 Pro

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Redmi Note 15 Pro

Xiaomi

Tra i primi telefoni a debuttare in questo inizio di 2026, il Redmi Note 15 Pro si è fatto immediatamente apprezzare per le sue caratteristiche che lo posizionano tra i medio e i top di gamma. Uno smartphone che esprime un grande potenziale, grazie soprattutto alle componenti tecniche scelte da Xiaomi.

Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: lo schermo da 6,77 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio i social. Ottima la luminosità massima che può toccare un picco di 3200 nit e lo schermo consente una visione più confortevole e che non stanca gli occhi. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G200-Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per supportare il multitasking e installare tutte le app che vuoi.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione a quanto lo paghi. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Una soluzione versatile con cui scattare ottime immagini in ogni situazione, anche quando c’è poca luce. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. Il sistema fotografico si conclude con un sistema avanzato di editing per rendere ogni foto un capolavoro.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni e che supporta la ricarica rapida a 45W per avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora. Xiaomi ha anche assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti per almeno sei anni. Una garanzia sulla durabilità del dispositivo.

Redmi Note 15 Pro