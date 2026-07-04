Redmi Note 15 Pro, lo smartphone con batteria infinita a prezzo stracciato
Lo smartphone di Xiaomi è in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 26% e risparmi poco più di 100 euro. Schermo ampio, maxi batteria e fotocamera da 200 megapixel.
Per diventare lo smartphone più venduto su Amazon bisogna avere delle caratteristiche uniche: un prezzo alla portata di tutti, una scheda tecnica da top di gamma e un’affidabilità elevata. Caratteristiche che ritroviamo nel Redmi Note 15 Pro 5G, lo smartphone al momento più venduto su Amazon grazie alla promo lampo disponibile per tutti. Grazie allo sconto del 26% il prezzo scende al minimo storico e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Non è tutto: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente sulla piattaforma. Lo smartphone di Xiaomi si posiziona nella fascia media del mercato, ma assicura prestazioni di livello superiore. Il merito è di uno schermo super fluido, un ottimo processore MediaTek e una batteria massiva da 6580 mAh che dura per due giorni. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.
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Redmi Note 15 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon
Lo smartphone con super batteria di Redmi è in offerta su Amazon a un prezzo di 279,49 euro, con uno sconto del 26% su quello di listino. Il risparmio netto è di circa 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 55,90 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa assicurarti e non a caso è il telefono più venduto sulla piattaforma di e-commerce in questo momento.
La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.
Redmi Note 15 Pro: le caratteristiche tecniche
Il motivo per cui il Redmi Note 15 Pro è lo smartphone da acquistare oggi è molto semplice: prezzo alla portata di tutti e caratteristiche superiori a quanto lo paghi. E per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.
Lo smartphone di Xiaomi si basa su un ottimo display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. Ottima anche la luminosità che raggiunge un picco fino a 3200 nit e lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il pannello è dotato della tecnologie eye-care che si prende cura dei tuoi occhi anche dopo un utilizzo prolungato del telefono. Le performance sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Puoi installare e utilizzare tutte le app che vuoi, anche quelle più esose sotto il punto di vista delle prestazioni.
Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 20 megapixel. Un sistema di fotocamere che ti permette di catturare ogni dettaglio, sia vicino sia lontano. E grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale puoi migliorare la qualità delle foto sia durante lo scatto sia nella fase di editing.
Chiudiamo con una delle caratteristiche più interessanti dello smartphone: la batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni, anche con un utilizzo intensivo. N
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