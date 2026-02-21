Libero
Xiaomi, crolla il prezzo dello smartphone top: va comprato subito

Il Redmi Note 15 Pro è in offerta lampo al minimo storico con uno sconto del 30% che fa crollare il prezzo. Schermo super fluido, ottimo processore e batteria infinita.

Pubblicato:

Redmi Note 13 Pro MisterGadget.Tech

La gamma Redmi Note 15 è una delle novità più interessanti uscite sul mercato in questi primi mesi del 2026. Una gamma molto attesa dagli utenti e che in Italia ha riscosso sempre un grande successo, abbinando a un’ottima scheda tecnica, un prezzo alla portata di molti. Parliamo di gamma, perché è composta da diversi modelli, tra cui il Redmi Note 15 Pro, versione che si posiziona tra i top e i medio di gamma.  Telefono molto interessante che oggi diventa un vero best-buy grazie all’offerta disponibile su Amazon. Infatti, per la prima volta è disponibile con un ottimo sconto del 30% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 120 euro su quello di listino.

La scheda tecnica dello smartphone Xiaomi si poggia su due pilastri fondamentali: una fotocamera posteriore da 200 megapixel che assicura immagini super definite e una batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni. Ottimo anche il display super fluido e il processore MediaTek di ultima generazione che assicura prestazioni ottime con ogni applicazione. Una vera occasione da non farsi sfuggire: approfittane subito prima che la promo termini.

Redmi Note 15 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartphone top di Xiaomi è in offerta su Amazon a un prezzo di 280 euro grazie allo sconto del 30% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Approfitti di una delle migliori promo della giornata e il risparmio netto sfiora i 120 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

Redmi Note 15 Pro: le caratteristiche tecniche

Con l’offerta di oggi il Redmi Note 15 Pro diventa lo smartphone da acquistare assolutamente nella fascia tra i 250 e i 300 euro. Per capire la bontà del dispositivo basta analizzare la scheda tecnica.

Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro dotando lo smartphone di componenti di ultima generazione e che assicurano prestazioni top, a partire già dallo schermo. Lo smartphone è equipaggiato con un display AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Luminosità che tocca picchi elevati e funzioni avanzate per il comfort visivo per non stancare troppo gli occhi dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Una delle peculiarità dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un doppio sensore con fotocamera principale da ben 200 megapixel, supportato da un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel. L’obiettivo principale da 200 megapixel è dotato di cinque lunghezze focali ed è come avere sempre con sé cinque obiettivi differenti. La qualità degli scatti è professionale, anche grazie al supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale. La fotocamera per i selfie è da 20 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 6580 mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni, anche con un utilizzo intenso. Supporta al ricarica rapida e hai il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro

280,00 €399,90 € -119,90 € (30%)

