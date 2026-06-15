Redmi Note 15 Pro, lo smartphone con batteria infinita crolla di prezzo

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Lo smartphone top di Xiaomi è in offerta al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Schermo super fluido e batteria a lunga durata.

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Torna in offerta su Amazon uno dei telefoni più acquistati in questi ultimi mesi. Parliamo del Redmi Note 15 Pro, smartphone lanciato sul mercato all’inizio di questo anno e diventato presto uno dei più apprezzati. Xiaomi ha fatto il solito ottimo lavoro, integrando componenti di ottima qualità e di assoluto valore, a un prezzo alla portata di molti. Se a questo aggiungi l’offerta di oggi, ecco che diventa un vero best-buy. Il telefono, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi poco più di 120 euro su quello di listino. Un ottimo affare da non farsi sfuggire, con la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Sul Redmi Note 15 Pro troviamo un display CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione e una fotocamera da ben 200 megapixel che dura per tutto il giorno. Non manca una mega batteria da 6580 mAh che dura fino a due giorni.

Redmi Note 15 Pro 5G

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Redmi Note 15 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo speciale per il Redmi Note 15 Pro. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 27% e il prezzo scende a 327 euro, con uno sconto di poco superiore ai 120 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del telefono è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Lo smartphone è restituibile entro quattordici giorni dalla consegna.

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro: le caratteristiche tecniche

Un telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che cattura l’attenzione per l’ottima cura dei particolari. Il Redmi Note 15 Pro 5G basa la scheda tecnica su un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni. La risoluzione SuperHD assicura immagini piene di colore. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Installare tutte le app che vuoi e salvare immagini e video non è certo un problema.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema equilibrato e versatile che permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Nella parte frontale, invece, trovi una fotocamera da 20 megapixel. Xiaomi ha dotato lo smartphone anche di algoritmi di intelligenza artificiale avanzati che permettono di scattare foto e registrare video perfetti in ogni situazione, anche quando c’è poca luce.

Per chiudere, il Redmi Note 15 Pro è dotato di una batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni anche con un utilizzo intensivo. Non manca il supporto alla ricarica rapida.

Redmi Note 15 Pro 5G