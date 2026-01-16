Xiaomi, il nuovo smartphone top a prezzo stracciato con lo sconto Amazon

Il Redmi Note 15 è in offerta su Amazon al minimo storico con un'ottima promo lancio e risparmi decine di euro. Scopri le caratteristiche tecniche.

Il 2026 non poteva cominciare in modo migliore per il mondo mobile. Da oggi, infatti, trovi su Amazon il nuovissimo Redmi Note 15 con una promo lancio che lo fa diventare immediatamente un best-seller. Non stiamo esagerando: con lo sconto presente in pagina risparmi decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si trova nella pagina prodotto. Un’offerta esclusiva Amazon che dura pochissimi giorni e che non devi farti sfuggire.

Rispetto al modello precedente, il nuovo Redmi Note 15 fa un ulteriore passo in avanti sotto il punto di vista delle performance e dell’autonomia, con una nuova batteria che dura fino a due giorni senza troppi problemi. Lo schermo è super fluido, le prestazioni sono ottime grazie al processore MediaTek di ultima generazione e la fotocamera da 108 megapixel assicura scatti perfetti in ogni situazione. Un telefono che paghi quanto un entry level, ma che assicura prestazioni superiori.

Redmi Note 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Promo lancio da cogliere al volo per il Redmi Note 15. Il nuovo smartphone lowcost di Xiaomi è disponibile in promo a un prezzo di 179 euro, con uno sconto molto interessante per un telefono appena uscito sul mercato. Oltre ad approfittare del minimo storico e del miglior prezzo web, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Si tratta di una promo esclusiva di Amazon che non devi farti sfuggire.

La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

Redmi Note 15: le caratteristiche tecniche

Un telefono che fin da subito si posiziona tra i migliori nella fascia di prezzo sotto i 200 euro. Con il Redmi Note 15 Xiaomi continua la sua tradizione: smartphone economici, ma con ottime prestazioni. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica di questo nuovo smartphone.

Partiamo dal primo elemento che salta subito all’occhio: il display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che tocca un picco di 3.200 nit e il pannello protegge i tuoi occhi dalle fastidiose luci blu anche dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G100-Ultra supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Una delle caratteristiche più interessanti è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da ben 108 megapixel, per scatti perfetti in ogni situazione, anche quando c’è molto buio. Il sensore ha anche un obiettivo 4x senza perdita di qualità, ed è accompagnato da un sensore di profondità da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 20 megapixel.

Chiudiamo con un altro dei punti forti dello smartphone: la batteria da 6.000 mAh che dura fino a due giorni anche con un utilizzo intenso. Grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in circa un’ora.

