Redmi Note 15, prezzo crolla con la promo lancio Amazon: va comprato subito

Lo smartphone top di Xiaomi è in offerta con uno sconto lancio che fa crollare il prezzo. Schermo fluido, ottimo processore, fotocamera da 108 megapixel.

Pubblicato:

Redmi Note 14 Pro+ MisterGadget.Tech

Lo smartphone più venduto su Amazon è una vera sorpresa. E non tanto per il modello in sé, ma per il fatto che è stato lanciato sul mercato da pochissime settimane e ha riscosso subito un ottimo successo. Parliamo del Redmi Note 15 5G, uno dei telefoni più attesi di questo inizio 2026 e che ha subito fatto parlare un gran di sé. Sia per le caratteristiche tecniche, ma soprattutto per l’offerta lancio disponibile sul sito di e-commerce. Infatti, solo per pochissimi giorni lo trovi in promo con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 80 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro.

Il Redmi Note 15 5G è un perfetto smartphone medio di gamma che paghi quanto un entry level. Xiaomi ha optato per componenti di ultima generazione e che assicurano ottime prestazioni. A partire da un display AMOLED ampio e con fluidità elevata, processore Snapdragon, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da 5520 mAh che può durare fino a due giorni. Un telefono che si comporta benissimo nella vita di tutti i giorni e di cui difficilmente te ne pentirai.

Redmi Note 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Redmi Note 15 nella versione 5G. Lo smartphone da poco lanciato sul mercato è disponibile su Amazon con uno sconto lancio del 29% e lo paghi solamente 199,90 euro, con un risparmio di ben 80 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: al momento è lo smartphone più venduto su Amazon e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Attivo anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio telefono e ottieni direttamente il valore di permuta.

Redmi Note 15: le caratteristiche tecniche

Con la nuova versione della famiglia Redmi Note, Xiaomi fa un ulteriore passo in avanti e mette pressione alla concorrenza. I nuovi telefoni sono performanti e soprattutto resistenti. La resistenza, infatti, è una delle caratteristiche che contraddistingue anche il Redmi Note 15 5G, smartphone entry level solo nel prezzo, ma che assicura prestazioni superiori.

Il merito è delle componenti tecniche scelte da Xiaomi. Partiamo dallo schermo: display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. La luminosità tocca un picco di 3200 nit e lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Il pannello si prende anche cura dei tuoi occhi, rendendo meno fastidiose le luci blu. Le prestazioni sono assicurate dall’efficiente processore Snapdragon 6 Gen 3 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da ben 108 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla selfie cam da 20 megapixel. La qualità del sistema fotografico è elevata: il sensore princiaple ha quattro lunghezze focali e può fungere anche come teleobiettivo con zoom ottico 3x. È come avere una macchina fotografica sempre con sé. A supporto anche diverse modalità che sfruttano al meglio i filtri AI.

La batteria è una garanzia: capacità di 5520 mAh e può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Supporto alla ricarica da 45 W che ti permette di ricaricare velocemente. Un telefono completo e con ottime caratteristiche, da oggi a un prezzo mai visto prima.

