Xiaomi, questo smartphone lowcost è da comprare subito: sconto speciale Amazon

Da oggi trovi l Redmi Note 14 di Xiaomi in promo al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo fluido, ottime prestazioni e fotocamera da 108 megapixel.

MisterGadget.Tech

Oggi è il giorno giusto per fare un ottimo affare su Amazon spendendo poco. Se stavi aspettando un’ottima offerta per acquistare il tuo nuovo smartphone, questa è quella perfetta per te. Sul sito di e-commerce è disponibile il Redmi Note 14 con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi decine di euro. Per la versione con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna si tratta di un’occasione imperdibile, impreziosita anche dal fatto di poter suddividere la spesa in 5 rate a tasso zero. Lo paghi meno di un caffè al giorno.

Il Redmi Note 14 è il re della fascia bassa del mercato. Un telefono in grado di assicurare ottime prestazioni e allo stesso tempo di avere un prezzo accessibile a tutti. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido nella vita di tutti i giorni, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da ben 108 megapixel e per chiudere una super batteria da 5500mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Un telefono affidabile e perfetto per la vita di tutti i giorni. Farsi scappare questa opportunità sarebbe un grave errore.

Redmi Note 14

Redmi Note 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo irrinunciabile per il Redmi Note 14. Lo smartphone economico di Xiaomi è disponibile al minimo storico e lo paghi solamente 149,90 euro con uno sconto del 25% rispetto a quello di listino. Acquistandolo adesso risparmi qualche decina di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a da 29,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone economico è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Approfitta subito di questa ottima offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Redmi Note 14

Redmi Note 14: le caratteristiche tecniche

La gamma Redmi Note è oramai da anni la regina della fascia medio-bassa del mercato e il Redmi Note 14 ne è la dimostrazione. Parliamo di un telefono affidabile, realizzato con ottimi materiali (anche molto resistenti) e in grado di assicurare buone prestazioni. Il tutto a un prezzo che, come abbiamo visto, è alla portata di tutti.

La scheda tecnica dello smartphone mette in mostra tutte le potenzialità di questo dispositivo, a partire dall’ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo che si prende anche cura dei tuoi occhi grazie alla tecnologia Eye Car. Le dimensioni big lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G99-Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le applicazioni che si vuole e non avere problemi con il multitasking.

Anche il comparto fotografico è di ottimo livello, come dimostra la tripla fotocamera posteriore. Obiettivo principale da ben 108 megapixel, supportato da un sensore di profondità e da un secondo sensore per gli scatti macro. La fotocamera frontale per i selfie, invece, è da 20 megapixel. Il sistema fotografico è dotato di uno zoom lossless 3x per catturare immagini con dettagli eccezionali. Ottime anche le foto scattate quando c’è poca luce.

Per chiudere c’è una batteria da ben 5500mAh che fa arrivare l’autonomia fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. E supporta anche la ricarica rapida. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Redmi Note 14