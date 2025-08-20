Xiaomi, lo smartphone top crolla di prezzo: va comprato subito

MisterGadget.Tech

Mentre le vacanze estive volgono al termine, su Amazon tornano ad apparire offerte lampo irrinunciabili. Come nel caso della promo disponibile per il Redmi Note 14 Pro, la versione top di gamma dello smartphone lanciato da pochi mesi da Xiaomi e diventato ben presto uno dei più venduti nel Bel Paese. Da oggi lo trovi con uno sconto del 37% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare più di 160 euro su quello di listino. Un’occasione incredibile da non farsi assolutamente sfuggire per un telefono che vale molto più di quanto lo paghi.

Per capirlo basta analizzare velocemente la scheda tecnica partendo dall’elemento che cattura maggiormente l’attenzione: la fotocamera principale da ben 200 megapixel che assicura scatti professionali. Anche il resto delle componenti è di livello superiore: schermo da 6,67 pollici con risoluzione elevatissima, processore MediaTek che assicura prestazioni fulminee e una batteria a lunghissima durata che si ricarica rapidamente. Chiedere di più a questo prezzo è veramente difficile.

Redmi Note 14 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 14 Pro in offerta a un prezzo di 283,50 euro, con uno sconto del 37% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 160 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando lo ricevi a casa. Un’ottima occasione per acquistare un telefono top a un prezzo mai visto prima.

Redmi Note 14 Pro: le caratteristiche tecniche

La soluzione perfetta per chi cerca un telefono affidabile che assicura ottime prestazioni a un prezzo al di sotto della media. Il Redmi Note 14 Pro 5G è il classico smartphone Xiaomi che abbina a un’ottima scheda tecnica un prezzo accessibile, soprattutto oggi che lo troviamo in promo.

Il vero fiore all’occhiello di questo dispositivo è la sua fotocamera principale da 200 megapixel, supportata da algoritmi di intelligenza artificiale che assicura scatti incredibilmente dettagliati e luminosi, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema è completato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e una lente macro da 2 megapixel, offrendo una versatilità completa. Funzionalità come lo zoom lossless 2x e 4x e lo stabilizzatore ottico dell’immagine ti permettono di catturare ogni momento con una chiarezza eccezionale. La fotocamera frontale è da 20 megapixel per selfie perfetti in qualsiasi situazione.

Anche le restanti caratteristiche non tradiscono le attese: il display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici offre una risoluzione 1.5K (superiore al Full HD) e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz assicura una fluidità perfetta, mentre la luminosità di picco di 3.000 nit garantisce una visibilità impeccabile anche sotto la luce solare diretta. Il display è anche dotato di avanzate tecnologie per la protezione degli occhi. Sotto la scocca, il Redmi Note 14 Pro è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la potente batteria da 5110mAh garantisce un’autonomia che copre ampiamente una giornata intera, e quando la carica scarseggia, la ricarica turbo da 45W permette di avere il 100% di autonomia in poco meno di 45 minuti.

