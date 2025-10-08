Xiaomi, lo smartphone top di gamma a prezzo stracciato: sconto esagerato

Il Redmi Note 14 Pro Plus è in promo con uno sconto del 31% e risparmi quasi 200 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo fluido, ottimo processore e batteria infinita.

La Festa delle Offerte Prime riserva delle promo lampo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti, tra cui gli smartphone. E una delle offerte migliori riguarda il Redmi Note 14 Pro Plus, smartphone top di gamma di Xiaomi disponibile al minimo storico con uno sconto di ben il 31% che fa risparmiare 170 euro su quello di listino. Un’offerta esclusiva Amazon che non devi assolutamente farti scappare: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Il Redmi Note 14 Pro+ rappresenta quanto di meglio lanciato dal brand cinese in questi ultimi mesi. Un telefono con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo e con una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare a quella di telefoni molto più costosi. Per capirlo basta pochissimo: nella parte posteriore, ad esempio, trovi un sensore principale da 200 megapixel che ti permette di scattare immagini con una qualità professionale. Ottimo anche il processore Snapdragon e il display AMOLED CrystalRes con risoluzione 1,5K. Non perdere questa occasione: hai pochissime ore per fare questo ottimo acquisto.

Redmi Note 14 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Nella fascia dei top di gamma è difficile trovare di meglio. Solo per oggi trovi il Redmi Note 14 Pro+ in promo a un prezzo di 379,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto è di ben 170 euro rispetto a quello di listino e il merito è dello sconto del 31%. Puoi anche suddividere la spesa in 5 rate da 75,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone di Xiaomi è già pronto per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo. Disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che ti permette di valutare il tuo vecchio telefono e di ottenere direttamente il valore di permuta.

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche il Redmi Note 14 Pro. Solo per oggi è disponibile a un prezzo di 299,90 euro con uno sconto del 30% su quello di listino. Il risparmio netto è di 130 euro e puoi anche pagarlo in 5 rate da 59,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Non perdere tempo: l’offerta scade oggi

Redmi Note 14 Pro+: le caratteristiche tecniche

Un top di gamma a un prezzo mai visto prima. Il Redmi Note 14 Pro+ è una delle migliori occasioni disponibili sul mercato se sei alla ricerca di uno smartphone che assicura ottime prestazioni e non vuoi spendere cifre elevatissime.

Analizzando la scheda tecnica si intuiscono tutte le potenzialità di questo dispositivo. Partendo dall’ottimo display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità con le app che utilizzi maggiormente e una luminosità di picco che raggiunge i 3000 nit, in modo che il display sia visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7S Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è una vera sorpresa. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Chiude il cerchio una fotocamera frontale per i selfie da 20 megapixel. Il sistema fotografico è supportato da strumenti di editing avanzati basati sull’intelligenza artificiale che rendono ogni scatto un capolavoro.

La batteria da 5110 mAh permette di arrivare a fine giornata senza patemi e grazie alla ricarica rapida fino a 120 W impieghi poco più di 15 minuti per avere il 100% di autonomia. Lo smartphone è dotato anche di funzioni AI avanzate che ti semplificano la vita di tutti i giorni. non perdere questa occasione e fai un grande affare.

