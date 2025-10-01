Redmi Note 14 Pro Plus al minimo storico: prezzo in picchiata

Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile in offerta con un ottimo sconto del 38% e risparmi quasi 200 euro. Ottimo schermo, fotocamera fino a 200 megapixel e batteria che dura per tutto il giorno.

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma, ma non vuoi spendere cifre folli, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi in offerta al minimo storico il Redmi Note 14 Pro Plus, ultima versione dello smartphone top di Xiaomi. Un telefono molto apprezzato dagli utenti e che oggi è disponibile con un ottimo sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Un’occasione irripetibile per un telefono che a questo prezzo ha pochi rivali.

Per capirlo basta vedere velocemente la scheda tecnica. A partire dal display CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FullHD) e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Ottime prestazioni grazie al processore Snapdragon supportato da 12 gigabyte di RAM e soprattutto da 512 gigabyte di memoria interna. Uno dei punti forti è il comparto fotografico e la fotocamera principale da 200 megapixel che assicura scatti professionali. La batteria che dura fino a due giorni è la classica ciliegina sulla torta: clicca sul link qui in basso e approfitta subito della promo.

Redmi Note 14 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Redmi Note 14 Pro Plus. Lo smartphone top di gamma del produttore cinese è disponibile a un prezzo di 312 euro, con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Redmi Note 14 Pro Plus: le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 14 Pro+ si candida a essere uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo disponibili oggi. E non stiamo esagerando: un telefono top di gamma a 300 euro non lo si vede tutti i giorni.

La scheda tecnica dello smartphone Xiaomi mette in risalto tutte le potenzialità del dispositivo. Lo si intuisce fin dallo schermo. Il Redmi Note 14 Pro+ è equipaggiato con un display CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz. Super fluido, immagini super definite e si prende anche cura dei tuoi occhi grazie alla tecnologia EyeCare. Non sono da meno le prestazioni: sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 7 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Una sicurezza nella vita di tutti i giorni: il multitasking non è certo un problema.

Uno dei punti più interessanti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da ben 200 megapixel, un unicum in questa fascia di prezzo. A supporto anche un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. Il sistema fotografico si completa con un sensore frontale da 20 megapixel. Lo smartphone è dotato di un zoom ottico 4x senza perdita di qualità e hai a disposizione strumenti AI che ti aiutano nella fase di editing e rendono ogni tuo scatto un capolavoro.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5110mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Supporta anche la ricarica super veloce fino a 120 W che impiega solamente poco più di 15 minuti per avere il 100% di autonomia.

