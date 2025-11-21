Redmi Note 14 Pro Plus, prezzo in picchiata: minimo storico

Redmi

Se c’è una categoria di prodotti che registra sempre ottimi risultati su Amazon durante il Black Friday, è sicuramente quella degli smartphone. I telefoni sono i prodotti tech più ricercati dagli utenti e non potrebbe essere altrimenti. E tra le offerte top di questo evento Amazon c’è il Redmi Note 14 Pro Plus, smartphone top di gamma che grazie allo sconto di oggi lo paghi quanto un medio di gamma. Infatti, è disponibile sul sito di e-commerce con un ottimo sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 180 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, per condizioni d’acquisto che solo Amazon sa assicurarti.

Lo smartphone di Xiaomi è in tutto e per tutto un top. Basta leggere velocemente la scheda tecnica per capirlo: schermo AMOLED CrystalRes super fluido e con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Processore Snapdragon di ultima generazione che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. E non manca la classica ciliegina sulla torta: una batteria da 5110 mAh che supporta la ricarica super rapida da 120 W. Non perdere questa occasione e clicca subito sui link qui in basso.

Redmi Note 14 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Redmi Note 14 Pro+ è disponibile in offerta su Amazon per il Black Friday a un prezzo di 369,90 euro, con uno sconto del 33% su quello di listino. Per lo smartphone top di Xiaomi si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il risparmio netto è di 180 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 73,98 euro al mese.

La disponibilità di questo smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Lo puoi già acquistare oggi per Natale.

Le promo sulla gamma Redmi Note 14 non finiscono qui, perché troviamo in offerta anche altri modelli. Ad esempio, c’è il Redmi Note 14 Pro 5G in offerta con un super sconto del 38% e lo paghi solamente 249,90 euro, risparmiando ben 150 euro. Anche per questo modello hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Redmi Note 14 Pro 4G, invece, è in offerta con uno sconto del 33% e lo paghi solamente 199,90 euro. Puoi sempre dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero

Se vuoi spendere di meno, trovi in offerta anche il Redmi Note 14 5G. Con lo sconto Black Friday lo paghi solamente 149,90 euro. E se non hai bisogno del 5G, c’è il modello 4G a 129,90 euro con uno sconto del 43% su quello di listino.

Redmi Note 14 Pro Plus: le caratteristiche tecniche

Il meglio che il mercato possa offrire nella fascia tra i 350 e i 400 euro. Il Redmi Note 14 Pro Plus è un telefono top che assicura ottime prestazioni e un prezzo che lo rende uno dei migliori sul mercato. Per capire la bontà di questo smartphone basta vedere la scheda tecnica, partendo da uno degli elementi che spicca maggiormente: il display.

Per questo smartphone Xiaomi ha optato per uno schermo AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e un refresh rate fino a 120Hz. Oltre a essere molto fluido, ha anche una luminosità di picco elevata che lo rende visibile sotto la luce del sole. Per quanto riguarda le prestazioni, sotto la scocca troviamo l’ottimo Snapdragon 7S Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Hai tutto lo spazio di cui hai bisogno per installare applicazioni e scaricare foto e video.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel, un unicum in questa fascia di mercato. La qualità degli scatti è elevatissima e puoi registrare video in altissima definizione. A supporto una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 20 megapixel. Per il foto editing puoi fare affidamento sugli strumenti AI messi a disposizione direttamente da Xiaomi.

Chiudiamo con l’ultimo pezzo forte: la batteria da 5110 mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Supporta anche la ricarica HyperCharge da 120 W: ti bastano poco più di quindici minuti per avere il 100% di autonomia.

