Redmi Note 14 Pro, con l'offerta di Amazon il prezzo è stracciato

Il Redmi Note 14 Pro è disponibile in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro. Schermo da 6,7 pollici, fotocamera da 200 megapixel e batteria che dura fino a due giorni.

Il Natale si avvicina e bisogna cominciare a pensare ai regali da fare ad amici, famigliari e partner. E quale miglior idea se non regalare uno smartphone, meglio ancora se un dispositivo con ottime caratteristiche e a un prezzo mai visto prima? Da oggi, infatti, troviamo su Amazon il Redmi Note 14 Pro in offerta al minimo storico e risparmi decine di euro rispetto a quello consigliato. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

Il Redmi Note 14 Pro è uno dei telefoni più acquistati in questo 2025 e non potrebbe essere altrimenti. Si tratta di un telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma che strizza l’occhio alla fascia più alta del mercato grazie a componenti di ultima generazione, come ad esempio la fotocamera principale da 200 megapixel. Ma non solo. Ottimo anche il display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e il processore MediaTek che assicura ottime prestazioni. Non manca una super batteria da 5500 mAh che può durare fino a due giorni.

Redmi Note 14 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartphone medio di gamma da regalare a Natale. Da oggi trovi il Redmi Note 14 Pro in promo con uno sconto del 25% e il prezzo scende a 234 euro, minimo storico per questa versione. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato è molto interessante e hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, sicuramente ben prima di Natale. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026, più di un mese di tempo per testarne tutte le caratteristiche.

Redmi Note 14 Pro, le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 14 Pro è lo smartphone perfetto per chi è alla ricerca di un telefono affidabile, con ottime caratteristiche tecniche a un prezzo tutto sommato alla portata di tutti. Le ottime recensioni ottenute dal telefono in questo anno non casuali, ma derivano dall’ottimo lavoro fatto da Xiaomi nella scelta delle componenti tecniche.

Partiamo dal primo elemento che salta subito all’occhio: il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Luminosità elevata e lo scherno è visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek G100-Ultra supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD).

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie trovi una fotocamera anteriore da 32 megapixel. Non mancano strumenti avanzati per l’editing fotografico che rendono ogni scatto un capolavoro.

Chiudiamo con la super batteria da 5500 mAh che può durare fino a due giorni senza troppi problemi e supporta anche la ricarica rapida fino a 45 W.

