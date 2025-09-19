Xiaomi, smartphone top a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Il Redmi Note 14 Pro è disponibile con uno sconto del 32% al prezzo più basso di sempre. Schermo grande e fluido, ottimo processore e fotocamera da 200 megapixel.

Se alla qualità degli smartphone Xiaomi abbini le offerte Amazon, ecco che ne viene fuori un vero e proprio best-buy da acquistare subito. Ed è quello che succede oggi con il Redmi Note 14 Pro, disponibile in offerta a un prezzo stracciato e al minimo storico. Il telefono è disponibile con uno sconto del 32% e lo paghi meno di 190 euro. Un prezzo a cui solitamente trovi un telefono lowcost, ma oggi puoi comprare un telefono medio di gamma e che strizza l’occhio anche alla fascia superiore.

Non stiamo esagerando. Alcune caratteristiche del Redmi Note 14 Pro sono da vero smartphone top di gamma, come ad esempio la fotocamera principale da 200 megapixel che assicura immagini professionali. Ottimo anche lo schermo AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz e la batteria da 5500mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e che solo per oggi paghi veramente poco. Non farti sfuggire questa super opportunità e clicca sul banner qui in banner.

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Redmi Note 14 Pro. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 189 euro grazie allo sconto del 32% che ti fa approfittare del minimo storico e risparmi 90 euro dal prezzo consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo come da diritto di recesso di Amazon.

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro: le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 14 Pro è uno dei migliori smartphone che puoi trovare oggi nella fascia sotto i 200 euro. Un telefono affidabile che assicura ottime prestazioni e che a questo prezzo diventa un best-buy.

Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro puntando su componenti e materiali top. Lo smartphone, infatti, è anche resistente ai graffi e alle cadute grazie alla presenza del Corning Gorilla Glass Victus 2. Passando alle caratteristiche tecniche, lo smartphone è equipaggiato con un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz, il che rende il telefono anche molto scorrevole nella vita di tutti i giorni. Prestazioni ottime grazie al processore MediaTek Helio G100-Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti di forza dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da ben 200 megapixel presente solitamente solo su dispositivi molto più costosi. A supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel e si rivela una garanzia. A disposizione hai anche strumenti AI creativi per dare nuova vita alle tue immagini e renderle perfette prima di pubblicarle sui social.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5500mAh che dura fino a due giorni e che supporta anche la ricarica rapida da 45 W per avere il 100% della batteria in poco meno di un’ora.

