Xiaomi, lo smartphone top a prezzo stracciato: va comprato subito

Il Redmi Note 14 Pro è disponibile in offerta con un super sconto del 37% e risparmi più di 150 euro. Scopri prezzo e caratteristiche dello smartphone Xiaomi.

Da oggi su Amazon torna in offerta uno dei telefoni più richiesti e amati dagli utenti in questa prima metà dell’anno: il Redmi Note 14 Pro. L’ultima versione del telefono top del colosso cinese è stata una delle sorprese di questo 2025: un telefono performante, realizzato con ottimi materiali e disponibile fin da subito a un ottimo prezzo. Se a questo ci aggiungi l’offerta disponibile oggi su Amazon, ecco che abbiamo a che fare con un vero e proprio best-seller. Sul sito di e-commerce lo troviamo con uno sconto del 37% e risparmi ben 160 euro su quello di listino. Un’occasione da non farsi sfuggire: le scorte stanno per terminare.

A questo prezzo il Redmi Note 14 Pro non ha grandi rivale: è semplicemente il telefono perfetto per chi cerca un dispositivo con caratteristiche top senza spendere cifre esagerate. La bontà dello smartphone la si intuisce immediatamente dallo schermo: display da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K che assicura immagini perfette in qualsiasi situazione. Ottimo processore MediaTek che supporta qualsiasi applicazione e un comparto fotografico professionale in cui spicca il sensore principale da ben 200 megapixel. La batteria è una sicurezza: copri tutto il giorno anche dopo un utilizzo intensivo.

Redmi Note 14 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per acquistare uno smartphone top a un prezzo alla portata di tutti. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 14 Pro a un prezzo di 283 euro, con uno sconto del 37% rispetto a quello di listino. La bontà della promo la si intuisce dal risparmio: ben 160 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone di Xiaomi è già pronto per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando lo ricevi a casa. Un’offerta lampo che non devi farti sfuggire: le scorte stanno anche per terminare.

Redmi Note 14 Pro: le caratteristiche tecniche

L’equilibrio assicurato dal Redmi Note 14 Pro lo si trova in pochi altri smartphone, soprattutto in questa fascia di prezzo. Parliamo di un telefono che si posiziona tra i medio e i top di gamma, ma che strizza decisamente l’occhio verso i secondi.

Per capire che abbiamo a che fare con un telefono top basta analizzare velocemente la scheda tecnica, partendo dall’elemento più impattante: lo schermo. Xiaomi ha optato per un display CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD da 1,5 K, superiore anche al classico FHD. La frequenza di aggiornamento arriva fino a un massimo di 120 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. Prestazioni sempre al top grazie al processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Il merito è principalmente della tripla fotocamera posteriore composta dal sensore principale da ben 200 megapixel che solitamente trovi solo negli smartphone premium. A supporto un obiettivo ulgragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. Xiaomi ha dotato lo smartphone anche degli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che ti aiutano a migliorare la qualità delle foto in tempo reale.

Chiudiamo con una super batteria da 5110 mAh che ti permette di utilizzare lo smartphone per tutto il giorno senza problemi e con un utilizzo normale copri anche quarantotto ore. Supporta la ricarica rapida fino a 45 W. Lo smartphone è dotato anche di alcuni strumenti AI che ti semplificano la giornata grazie al supporto a Gemini, il nuovo assistente di Android. Un mondo di funzioni in continuo aggiornamento e che rendono lo smartphone molto più di un semplice telefono.

