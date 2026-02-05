Libero
Xiaomi, sconto clamoroso per lo smartphone lowcost: costa pochissimo

Il Redmi Note 14 è in offerta con uno sconto del 35% al prezzo più basso di sempre. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche tecniche.

Pubblicato:

Redmi Note 12 Pro 5G Redmi

Il momento migliore per acquistare un telefono specifico è quando sul mercato viene lanciato il nuovo modello. I motivi sono chiari: il prezzo scende, ma lo smartphone resta ancora affidabile, aggiornato e con prestazioni sempre al top. È il caso, ad esempio, del Redmi Note 14, telefono lowcost di Xiaomi che da oggi troviamo disponibile a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 35%. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Redmi Note 14 è il classico telefono lowcost perfetto per la vita di tutti i giorni. Assicura buone prestazioni, ha uno schermo fluido, la fotocamera principale da 108 megapixel è un punto di riferimento per questa fascia di prezzo e la batteria ti accompagna per tutto il giorno. La ricarica rapida è la classica ciliegina sulla torta. Uno smartphone economico, ma molto affidabile e che dura nel tempo.

Redmi Note 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Promo esclusiva Amazon che può terminare da un momento all’altro. Oggi è disponibile il Redmi Note 14 in promo a un prezzo di 129,90 euro con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 70 euro e approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 25,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Non farti sfuggire questa ottima occasione.

Redmi Note 14: le caratteristiche tecniche

Trovare un difetto al Redmi Note 14 è complicato. Lo smartphone è un vero best-buy nella fascia di mercato sotto i 150 euro e non a caso è uno dei telefoni più venduti in questi ultimi giorni.

Per capire la bontà del dispositivo basta vedere la scheda tecnica, partendo dallo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Ha ricevuto anche la certificazione per la protezione degli occhi. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore MediaTek Helio G99-Ultra supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Nonostante un prezzo alla portata di tutti, il Redmi Note 14 è dotato anche di un comparto fotografico molto interessante. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da ben 108 megapixel che assicura scatti professionali in ogni situazione. A supporto un sensore per la profondità di campo e un sensore macro da 2 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi utilizzare la fotocamera anteriore da 20 megapixel. I selfie sono perfetti e li puoi caricare direttamente sui tuoi profili social.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5500 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. La ricarica rapida da 33 W impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% della batteria. Non perdere tempo: la promo può terminare da un momento all’altro.

